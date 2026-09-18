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Küçükçekmece’de 6 katlı bina çöktü: 2 kişi yaralandı, ekipler bölgede

İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 6 katlı bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazda tedbir amaçlı çalışma başlattı.

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Küçükçekmece’de 6 katlı bina çöktü: 2 kişi yaralandı, ekipler bölgede

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bulunan bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden çöktü.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çöktü. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çöktü. Bu sırada yoldan geçen 2 kişi yaralandı. (Fotoğraflar: DHA)

Çökme sonrası çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece’de 6 katlı bina çöktü: 2 kişi yaralandı, ekipler bölgede-3

Ekipler, çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak tedbir amaçlı inceleme ve çalışma başlattı.

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