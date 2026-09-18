Küçükçekmece’de 6 katlı bina çöktü: 2 kişi yaralandı, ekipler bölgede
İstanbul Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 6 katlı bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazda tedbir amaçlı çalışma başlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bulunan bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden çöktü.
Çökme sonrası çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çöken binanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak tedbir amaçlı inceleme ve çalışma başlattı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel