Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Duruşmaya günler kala atv Haber'e konuşan komşu, anne-kız arasında olaydan iki gün önce yaşanan tartışmayı anlattı. Komşu ayrıca bazı mesajlardan haberdar olduğunu belirterek, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm." dedi.

Şarkıcı Güllü'nün 2025 yılının Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Dosyaya ilişkin ilk duruşmaya günler kala, olayın ardından sessiz kalan bazı kişilerin açıklamaları da gündeme gelmeye başladı.

Sanatçının komşusu, aile içerisinde yaşandığını öne sürdüğü tartışmalara ve olay sonrasında kendisine aktarılan bazı mesajlara ilişkin atv Haber'e konuştu.