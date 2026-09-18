İlk duruşma öncesi Güllü dosyasında yeni iddia: Komşusu iki gün önceki büyük tartışmaya işaret etti
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, duruşma öncesi yeni iddialar gündeme geldi. atv Haber'e konuşan komşu, olaydan iki gün önce Güllü ile kızı Tuğyan arasında büyük bir tartışma yaşandığını öne sürerek, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm." dedi.
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, olayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Duruşmaya günler kala atv Haber'e konuşan komşu, anne-kız arasında olaydan iki gün önce yaşanan tartışmayı anlattı. Komşu ayrıca bazı mesajlardan haberdar olduğunu belirterek, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm." dedi.
Şarkıcı Güllü'nün 2025 yılının Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Dosyaya ilişkin ilk duruşmaya günler kala, olayın ardından sessiz kalan bazı kişilerin açıklamaları da gündeme gelmeye başladı.
Sanatçının komşusu, aile içerisinde yaşandığını öne sürdüğü tartışmalara ve olay sonrasında kendisine aktarılan bazı mesajlara ilişkin atv Haber'e konuştu.
"OLAY TAMAMEN PLANLI GERÇEKLEŞMİŞ ÖLÜM"
Komşu, olayın planlı olduğunu öne sürerek, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm. Bu olayın içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok. Tuğberk ve Çiğdem de var ama asıl yapanlar Tuğyan ve Sultan." dedi.
OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE ANNE-KIZ TARTIŞMASI İDDİASI
Komşu, olaydan iki gün önce Güllü ile kızı Tuğyan arasında büyük bir tartışma yaşandığını da iddia etti.
Komşu, "Olaydan iki gün önce Tuğyan ve Güllü çok kötü kavga etmiş. Aralarında büyük bir kavga çıkmış. Güllü hanım evinin anahtarını Tuğyan'a vermemiş saklamış." ifadelerini kullandı.
"TUĞYAN 28 DAKİKA BU ADAMLA KONUŞMUŞ"
Kervan Eminoğlu ise yaptığı açıklamada, Tuğyan'ın söz konusu kişiyle 28 dakika görüştüğünü ve görüşmenin ardından kendisine bazı mesajlar gönderildiğini söyledi.
Eminoğlu'nun aktardığı mesajda, "Annemı öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
"O GECE ORADAYDIM, GÖZÜMLE GÖRDÜM"
Sultan Nur Ulu'nun da olay gecesine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Ulu, yaşananlara ilişkin, "Abi, diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana; o gece oradaydım. Gözümle gördüm. Bir suçu yok, biliyorum ya..." ifadelerini kullandı.
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dosyadaki iddialar ve ifadeler değerlendirilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen süreç devam ediyor.