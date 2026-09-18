İstanbul’da 1.642 konut için kura çekimi başladı! İşte ilçe ilçe dağılım: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu
İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahipliği konut belirleme kurası bugün çekiliyor.
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahiplerinin konutları kura ile belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen törende konut belirleme kurası çekiliyor.
MALTEPE'DE 453 KONUT TAMAMLANDI
Maltepe İETT Blokları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yenilendi. 3,8 hektarlık alanda 16 blokta toplam 453 konut üretildi.
GAZİOSMANPAŞA'DA 665 KONUT İNŞA EDİLDİ
Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 94 bin 977 metrekarelik alanda 14 blokta 665 konut inşa edildi.
Proje kapsamında ayrıca 335 araçlık kapalı otopark yapıldı. Bölgeye 18 bin 647 metrekarelik yeşil alan kazandırılırken bu alana 621 ağaç dikildi.
ZEYTİNBURNU'NDA 524 BAĞIMSIZ BÖLÜM
Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde TOKİ ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi iş birliğiyle yürütülen kentsel dönüşüm projesinde ise 68 bin 280 metrekarelik inşa alanında 524 bağımsız bölüm tamamlandı.
Projede 316 araçlık otopark oluşturulurken, 14 bin 191 metrekarelik yeşil alanda 512 ağaç bölgeye kazandırıldı.
HAK SAHİPLERİNİN KONUTLARI KURA İLE BELİRLENİYOR
Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki projelerin tamamlanmasıyla toplam 1642 bağımsız bölüm dönüşüme kazandırılmış oldu. Bugün gerçekleştirilen kura töreninde Bakan Kurum'un katılımıyla hak sahipleri için konut belirleme işlemi yapılacak.