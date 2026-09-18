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İstanbul’da 1.642 konut için kura çekimi başladı! İşte ilçe ilçe dağılım: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahipliği konut belirleme kurası bugün çekiliyor.

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İstanbul’da 1.642 konut için kura çekimi başladı! İşte ilçe ilçe dağılım: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahiplerinin konutları kura ile belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen törende konut belirleme kurası çekiliyor.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da dev dönüşüm kurası!

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.

MALTEPE'DE 453 KONUT TAMAMLANDI

Maltepe İETT Blokları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yenilendi. 3,8 hektarlık alanda 16 blokta toplam 453 konut üretildi.

Hak sahiplerinin konutları düzenlenecek kura töreniyle belirleniyor.Hak sahiplerinin konutları düzenlenecek kura töreniyle belirleniyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA 665 KONUT İNŞA EDİLDİ

Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 94 bin 977 metrekarelik alanda 14 blokta 665 konut inşa edildi.

Proje kapsamında ayrıca 335 araçlık kapalı otopark yapıldı. Bölgeye 18 bin 647 metrekarelik yeşil alan kazandırılırken bu alana 621 ağaç dikildi.

Maltepe’de 453, Gaziosmanpaşa’da 665, Zeytinburnu’nda ise 524 bağımsız bölüm inşa edildi.Maltepe’de 453, Gaziosmanpaşa’da 665, Zeytinburnu’nda ise 524 bağımsız bölüm inşa edildi.

ZEYTİNBURNU'NDA 524 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde TOKİ ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi iş birliğiyle yürütülen kentsel dönüşüm projesinde ise 68 bin 280 metrekarelik inşa alanında 524 bağımsız bölüm tamamlandı.

Projede 316 araçlık otopark oluşturulurken, 14 bin 191 metrekarelik yeşil alanda 512 ağaç bölgeye kazandırıldı.

Bakan Kurum'un katılımıyla kura çekiliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Bakan Kurum'un katılımıyla kura çekiliyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

HAK SAHİPLERİNİN KONUTLARI KURA İLE BELİRLENİYOR

Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki projelerin tamamlanmasıyla toplam 1642 bağımsız bölüm dönüşüme kazandırılmış oldu. Bugün gerçekleştirilen kura töreninde Bakan Kurum'un katılımıyla hak sahipleri için konut belirleme işlemi yapılacak.

İstanbul'daki büyük dönüşüm: 1.642 bağımsız bölüm için kura
Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda tamamlanan dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesi için konut belirleme kurası çekiliyor.
1.642 bağımsız bölüm
Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda dönüşüm tamamlandı.
Maltepe
İETT Blokları projesinde 16 blokta 453 konut üretildi.
Gaziosmanpaşa
14 blokta 665 konut, 335 araçlık kapalı otopark ve 18 bin 647 metrekare yeşil alan oluşturuldu.
Zeytinburnu
Merkezefendi Mahallesi'ndeki projede 524 bağımsız bölüm, 316 araçlık otopark ve 14 bin 191 metrekare yeşil alan yer aldı.
Ağaçlandırma
Gaziosmanpaşa'da 621, Zeytinburnu'nda 512 ağaç bölgeye kazandırıldı.
Kura töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kura törenine katıldı.

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