İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için hak sahiplerinin konutları kura ile belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen törende konut belirleme kurası çekiliyor.

İstanbul'da dev dönüşüm kurası!