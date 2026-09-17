İBB binası önünde toplanan memurlar, "Haklıyız, kazanacağız" sloganları attı. Eylemde konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, İBB yönetimine çağrıda bulunarak çalışanların ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmasını istedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) sürecine ilişkin tepkileri sürüyor. Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) üyesi memurlar, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını belirterek Saraçhane'de ikinci kez eylem düzenledi.

"16 milyon İstanbullunun belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında sokakta, çarşıda, pazarda hep diyordunuz ya 'Her şey çok güzel olacak.' Hani 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanmıştınız ya. İşte bugün Saraçhane'den 20 bin memur 'Her şey çok güzel olmadı' diyor."

Belediye binası önünde açıklama yapan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Sezgin Sevinç, SDS sürecinde yaklaşık 20 bin memurun etkilendiğini belirtti.

"20 BİN MEMUR 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLMADI' DİYOR"

Saraçhane’de ikinci kez toplanan İBB memurları, SDS sürecinde taleplerinin karşılanmasını istedi.

"SÖZÜ SLOGAN OLMAKTAN ÇIKARIN"

Sevinç, İBB yönetimine yönelik eleştirilerini "Her şey çok güzel olacak" sloganı üzerinden sürdürdü.

Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, 'Her şey çok güzel' sözünü slogan olmaktan çıkarıp, bir 20 bin memurun toplu sözleşmesinde gösterin. Sosyal haklarda gösterin, emekçinin maaşında, emekçinin sofrasında 'Her şey çok güzel oldu' deyin."

"MESELEMİZ KOLTUK DEĞİL, EKMEK"

Sevinç, sendikanın taleplerinin siyasi bir beklentiyle ilgili olmadığını, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesini amaçladığını söyledi.

Sevinç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, bizim meselemiz koltuk değil, siyaset hiç değil. Bizim meselemiz ekmek. Bizim meselemiz alın teri, bizim meselemiz ay sonunda evimizi geçindirip çocuklarımızın yüzüne gururla bakmak."

Tüm Yerel-Sen üyeleri, SDS görüşmelerinde taleplerinin karşılanmasını isterken eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.



Haber: Barış Savaş

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