Katz'ın paylaşımı

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER

Katz skandal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı şimdiden anlıyor: Hamas'ın yolu başarısız oldu.

JMCC'nin yeni Filistin anketi dramatik bir değişime işaret ediyor: Gazze Şeridi'ndeki katılımcıların yalnızca %9,7'si, Filistin hedeflerine ulaşmanın en iyi yolunun silahlı mücadele olduğunu söylüyor.

Siyonist olmadılar. Sadece gerçekliği okuyorlar.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte yürüttüğüm politika net bir ilkeye dayanıyor: Cihadist terör örgütleri karşısında İsrail toprağı, altyapıyı, komutanları ve yeniden güçlenme kapasitesini onların elinden almalıdır.

Gazze'de, Lübnan'da ve Samiriye'nin kuzeyinde aynı anlayışın unsurlarını hayata geçirdik. Çatışma bölgelerinden nüfusun tahliyesi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) eylem özgürlüğü tanınması, yer altı ve yer üstü terör altyapısının imha edilmesi ve terör komutanlarının kesintisiz olarak etkisiz hale getirilmesi.

Hamas bugün çetin bir stratejik gerçeklikle karşı karşıya. İsrail, güvenlik hedeflerini tamamlamak ve 7 Ekim tehdidinin tekrarlanmamasını garanti altına almak için hareket etmeye devam edecektir. İran'daki Filistin Kolordu liderlerini etkisiz hale getirdik. Ne İran'ın ne de herhangi bir tarafın Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vereceğiz. Eğer Erdoğan Gazze'deki fikir ve yol kardeşlerine yardım etmek istiyorsa onları Antalya'ya yanına davet etsin. İsrailli turistlerin yokluğunda orada çok fazla yer boşaldı. Gazze'ye ise ayağını dahi basamayacak.

Başbakan ile koordinasyon içinde ve genel bölgesel resmi göz önünde bulundurarak hareket ediyorum.

Savaş henüz bitmedi. İsrail'in gerek İran'a gerekse diğer cephelere karşı hala önemli hedefleri bulunuyor. Bunları elde etmek için askeri güçle ve siyasi akılla hareket edeceğiz.

Nihayetinde, gerçekliği belirleyenler yorumlar değildir.

Sahadaki gerçeklik belirleyicidir."