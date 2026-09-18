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Sosyal medyada bomba ve molotof eğitimi veren şüphelilere operasyon

Sosyal medyada bomba yapımı, molotof hazırlama ve silah kullanımı gibi eğitimler vererek örgütlenen şüphelilere yönelik Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyada bomba ve molotof eğitimi veren şüphelilere operasyon

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal alemde çocukları ve gençleri hedef alan tehlikeli bir şebekeyi deşifre etti. Sosyal medya platformlarında radikal düşünceleri yayarak eylem hazırlığı eğitimi verdiği saptanan yapının üyelerine yönelik Çorum merkezli 3 ilde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİ HEDEF ALIP EĞİTİM VERMİŞLER

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde, çoğunluğu 18 yaşından küçük olan şüphelilerin çeşitli ideolojik fikirler etrafında sanal ortamda bir araya geldiği saptandı. Aşırılıkçı içeriklerle etkileşime giren şüphelilerin, molotof kokteyli hazırlama, bomba yapımı, uzun namlulu silah kullanımı, eylem senaryoları ve psikolojik harekat taktikleri içeren eğitim materyallerini sosyal medyada normalleştirerek paylaştıkları belirlendi.

Sosyal medyada bomba ve molotof eğitimi veren şüphelilere operasyon-2

ÇORUM, İSTANBUL VE SAKARYA'DA ŞOK BASKINLAR: 9 GÖZALTI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen 11 adrese Çorum, İstanbul ve Sakarya'da jandarma ekiplerince eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Jandarma Komutanlığındaki sorgu ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Firari olan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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