Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal alemde çocukları ve gençleri hedef alan tehlikeli bir şebekeyi deşifre etti. Sosyal medya platformlarında radikal düşünceleri yayarak eylem hazırlığı eğitimi verdiği saptanan yapının üyelerine yönelik Çorum merkezli 3 ilde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİ HEDEF ALIP EĞİTİM VERMİŞLER

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde, çoğunluğu 18 yaşından küçük olan şüphelilerin çeşitli ideolojik fikirler etrafında sanal ortamda bir araya geldiği saptandı. Aşırılıkçı içeriklerle etkileşime giren şüphelilerin, molotof kokteyli hazırlama, bomba yapımı, uzun namlulu silah kullanımı, eylem senaryoları ve psikolojik harekat taktikleri içeren eğitim materyallerini sosyal medyada normalleştirerek paylaştıkları belirlendi.