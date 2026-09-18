Gözaltında bulunan 9 zanlının aleyhinde 7 gün daha gözaltı emri verilirken, ikisinin sağlık sorunları nedeniyle tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada zanlılar 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

KAZANIN İZİ WHATSAPP YAZIŞMALARINDA Mannaş ayrıca, soruşturma kapsamında yardımcı kaptanın gönüllü olarak ifade verdiğini, bu ifadenin ardından zanlılardan alınan WhatsApp yazışmalarında geminin sol ön kızağının uç kısmında bulunan bir kırığın üstünkörü tamir edildiğine dair fotoğraflar tespit edildiğini söyledi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş mahkemede, soruşturma kapsamında kazayla ilgili bugüne kadar 300'ün üzerinde ifade alındığını, Türkiye ve KKTC'deki birçok kuruma yazı yazıldığını ve haklarında yakalama emri bulunan 5 kişinin hala arandığını belirtti.

Fotoğrafların 17 Haziran tarihli olduğunu belirten Mannaş, söz konusu tamiratın, kaptanın emriyle gemide çalışan bir mürettebat tarafından yapıldığının tespit edildiğini ve tamiratı gösteren fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiğini ifade etti.

7 HAZİRAN TARİHLİ GÖRÜNTÜ DE DOSYADA

Polis, soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde 7 Haziran tarihli bir WhatsApp görüntüsüne de ulaşıldığını mahkemeye aktardı. Söz konusu görüntüde geminin sol ön kızağındaki kırığın görüldüğü belirtildi.

Mahkemede, söz konusu tamiratın uygun bir tersanede ve uzman kişiler tarafından yapılmadığının belirlenmesi halinde soruşturmanın seyrinin değişebileceği ve zanlılara yöneltilecek suçlamaların ağırlaşabileceği de ifade edildi.

KAYIP YOLCUNUN VİDEOSU DA DOSYAYA GİRMİŞTİ

Soruşturmanın önceki aşamasında ise kayıp yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği videoda, gemi seyir halindeyken sol kızağın kırık olduğunun görüldüğü ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntünün savcılığa teslim edildiği ve soruşturma dosyasına emare olarak alındığı açıklanmıştı.

GİRNE'DE BATAN GEMİ KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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