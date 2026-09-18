Bahçeli, yazılı açıklamasında Ahilik sisteminin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun toplumsal ve ekonomik yapısının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Ahiliği Türk-İslam medeniyetinin mesleki ve etik ilkelerle bütünleşen önemli yapılarından biri olarak değerlendiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Ahilik; Asya'dan Anadolu'ya akın eden insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyo-ekonomik modeldir. Ahi Evran'ın öncülüğünde kurumsallaşan bu yapı, Bizans loncalarının patron odaklı, katı hiyerarşik anlayışına adeta tarihi bir yanıt vermiştir. Ne demiştir Ahilik? Üretici ile tüketici, sermaye ile iş gücü, halk ile devlet çatışmak zorunda değildir. Aksine Ahilik; insanı, doğayı ve emeği merkeze alarak sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur"

Bahçeli’den Ahilik çağrısı! “İnsan merkezli değerleri yeniden sentezlemeliyiz” (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) "SADECE BİLEK GÜCÜ DEĞİL, KARAKTER SINANIR" Ahilik sisteminde eğitimin yalnızca mesleki becerilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Bahçeli, sistemin yaşam boyu süren bir olgunlaşma sürecini esas aldığını kaydetti. Bahçeli, Ahilik teşkilatında yamaklıktan ustalığa uzanan mesleki hiyerarşinin ahlak ve liyakat temelinde şekillendiğini belirterek şöyle devam etti: "Ahlak ve liyakatle şekillenen mesleki hiyerarşi: Yamaklıktan ustalığa giden yolda örneğin 1001 günlük o çetin çıraklık sürecinde sadece bilek gücü değil, karakter sınanır. Yeterliliğini ve ahlakını ispatlayan yiğitler, şed kuşanma törenleriyle makam bulur. Gündüz zanaat, gece hikmet: Ahiler gündüz iş yerlerinde 'yaparak öğrenme' prensibiyle eğitilirken, akşamları zaviye ve yaren odalarında ilimle, edebiyatla, sanatla yoğrulmuştur. Gelecek kaygısına karşı orta sandığı: Ustalık payesine erişene esnafın ortak birikimi olan 'orta sandığı' vasıtasıyla sermaye aktarılır; dükkan açma imkanı verilerek istihdam güvencesi altına alınırdı. Bu durumda şu soru kaçınılmaz olmaktadır. Bugün modern yönetim biliminin 'yeni' diye önümüze koyduğu kavramlar gerçekten yeni midir? Bizim bugün ISO 9001 veya TSE standartları dediğimiz kalite yönetiminin ilk yazılı tohumları, 16. yüzyılın başındaki Bursa, İzmir ve Edirne İhtisab Kanunnameleri ile bu topraklarda atılmadı mı? Hatalı üretim yapanın 'pabucunu dama atan' o tavizsiz kalite anlayışı değil miydi?"