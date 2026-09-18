Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Uçuk, son olarak Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştı. Daha önce Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından da tedbir kararı alınmıştı.

ÜÇ AY SÜREYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK müfettişlerinin talebi üzerine Uçuk hakkındaki dosya, 18 Eylül 2026 tarihinde HSK 2. Dairesinin olağanüstü toplantısında görüşüldü.

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bu nedenle HSK 2. Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77 ve 81'inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

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