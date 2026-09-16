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Üsküdar'da araçlar tek tek durduruldu: Havadan ve karadan GBT kontrolü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi. Karadan ve havadan polis helikopteri desteğiyle yürütülen uygulamada araçlar detaylıca arandı, sürücü ve yolculara GBT kontrolü yapıldı.

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Üsküdar'da araçlar tek tek durduruldu: Havadan ve karadan GBT kontrolü

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İl genelinde GBT kontrolü yapıldı. (Fotoğraflar: DHA)İl genelinde GBT kontrolü yapıldı. (Fotoğraflar: DHA)

"HUZUR İSTANBUL" DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Motosikletli Polis Timleri, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

Üsküdar'da araçlar tek tek durduruldu: Havadan ve karadan GBT kontrolü-3

Üsküdar Harem Sahil yolunda saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Üsküdar'da araçlar tek tek durduruldu: Havadan ve karadan GBT kontrolü-4

Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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