İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 adet sosyal medya hesabına ve linke İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilerek, karar gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.