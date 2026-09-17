Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid'in mücadele edeceği İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Devlet olarak her türlü destek için hazırız." derken Necmeddin Bilal Erdoğan, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla İstanbul'da Türk taraftarların karşısına çıkmasının futbol severler için özel bir anı olacağını ifade etti. İstanbul, dünya futbolunun en fazla takip edilen organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İspanya Süper Kupası, 2027 yılında Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid'i İstanbul'da bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Abdulmohsen Alalshikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen İspanya Süper Kupası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesinden Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31'e, Şanlıurfa Dünya Neolitik Kongresi'nden Formula 1'in İstanbul Park'a dönüşüne, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finallerinden UEFA Avrupa Ligi Finali'ne kadar farklı organizasyonları sıralayarak bu örneklerin Türkiye'nin küresel spor ve etkinlik dünyasında ulaştığı konumu ve organizasyonlara ev sahipliği yapma kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. DÖRT KULÜP 2-7 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA Bakan Ersoy, İspanya Süper Kupası'nın bu organizasyonlar arasına yeni ve önemli bir halka olarak eklendiğini belirterek şunları kaydetti: "Futbol dünyasının en büyük ve en fazla izlenen organizasyonlarından biri olan İspanya Süper Kupası'nın 2027 yılındaki adresi İstanbul'dur. 2-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda İspanya ve dünya futbolunun önde gelen dört kulübü; Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid mücadele edecekler. Bu vesileyle şehrimizde binlerce yabancı spor severi ağırlayacak; ekranları başındaki yüz milyonlarcasını da İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız." Ersoy, kupanın dünya genelinde 405 milyonun üzerinde video görüntülemesine ve sosyal medya platformlarında 312 milyonun üzerinde gösterime ulaştığını söyledi. Bakan Ersoy, turnuvaya katılacak kulüplerin toplam küresel taraftar erişiminin ise 700 milyonu aştığını belirtti. İSTANBUL'UN TURİZM GÜCÜNE VURGU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek İstanbul'un yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırladığını; kentte 134 bin 716 oda ve 273 bin 38 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, İstanbul'un ulaşım ve konaklama altyapısının yanı sıra tarih ve kültür mirası, Boğaz, Tarihî Yarımada, saraylar, müzeler, çarşılar ve kültür-sanat hayatıyla ziyaretçilere çok yönlü bir seyahat deneyimi sunduğunu vurguladı. Michelin seçkisinde İstanbul'dan 86 restoran bulunduğunu da hatırlatan Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsünün Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un uluslararası yeme-içme harcamaları temelinde dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini söyledi.