Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: 48 kişiye yurt dışı yasağı getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ve SPK incelemeleri doğrultusunda, aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 48 farklı kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
HANGİ PİYASADA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER?
Bu kapsamda, Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 27 kişi, 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 12 kişi hakkında tedbir uygulandı.
Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında ise 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasındaki işlemler nedeniyle 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
İSİM LİSTESİ TAKVİM'DE
Mükerrer isimlerin çıkarılmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 farklı kişinin isimleri şöyle:
- Ahmet Özcan
- Ali Rıza İncekara
- Alper Öztürk
- Ayşe Seher Aydın
- Berkan Gülen
- Bülent Uygun
- Büşra Alçelik
- Celal Yarız
- Emre Tezmen
- Enes Furkan Çetinkaya
- Enes Yazıcı
- Enver Çevik
- Erdin Özel
- Erkan Kilimci
- Feryal Köker
- Furkan Baki
- Gözde Hacıoğlu
- Haldün Saffet İnal
- Halil İbrahim Ege
- İbrahim Bekci
- İlhan Aygün
- İsmail Ege
- Kemal Akkaya
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey
- Mehmet Salih Turhan
- Mehmet Yıldırım
- Muhammed Yarız
- Murat Keçeci
- Müjdat Ede
- Mustafa Bor
- Nilgül Sarıçalı
- Oğuzhan Özerkaya
- Onur Göğebakan
- Orçun Berkay Kaya
- Ömer Bedir Çetinel
- Ramazan Erbey
- Sabahattin Reha Şen
- Salih Can Bülbül
- Samet Çetinel
- Selçuk Kahya
- Serdar Turhan
- Serhat Güven
- Sezai Bekgöz
- Sezer Gümüş
- Şerifegül Yıldırım
- Uğur Akkafa
- Yunus Emre Yıldırım
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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