Araçlarını ayakkabı boyasıyla kamufle ettiler! Ankara’da 10 milyon TL’lik vurgunda 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı incelendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayların failleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Bazı olaylarda ise elektronik eşya ve el aletlerinin de çalındığı belirlendi.

Kablo hırsızlığı şebekesinin araçlarını ayakkabı boyasıyla kamufle ettiği belirlendi. (Fotoğraflar: İHA) ARAÇLARINI AYAKKABI BOYASIYLA DEĞİŞTİRDİLER Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, ardından araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi.