Araçlarını ayakkabı boyasıyla kamufle ettiler! Ankara’da 10 milyon TL’lik vurgunda 7 tutuklama
Ankara’da iş yeri, inşaat ve trafolardan yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli malzemeleri çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmamak için kullandıkları araçları ayakkabı boyasıyla kamufle ettikleri ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayı incelendi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayların failleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Bazı olaylarda ise elektronik eşya ve el aletlerinin de çalındığı belirlendi.
ARAÇLARINI AYAKKABI BOYASIYLA DEĞİŞTİRDİLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, ardından araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi.
Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi.
Yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
10 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 15 Eylül 2026'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş yıllarca hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.