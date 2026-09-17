Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Ailem Güvende" operasyonlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

LGBT dernekleri, bazı işletmeler ve şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmaların kapsamına karşı çıkan Özel, operasyonları "fevkalade özensiz" olarak nitelendirdi.

Özel, "Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durum ile karşı karşıyayız. Yapılan operasyonun nasıl sonuçlar doğuracağı hiç düşünülmeden, son derece özensiz bir süreç var karşımızda" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamındaki bazı yapıların cinsel sağlık alanında faaliyet gösterdiğini, HIV/AIDS ile mücadele eden kuruluşlarla aile dayanışma derneklerinin de soruşturmaya dahil edildiğini söyleyen Özel, bu kurumlara yönelik işlemlere tepki gösterdi.

Özel, söz konusu yapılara "ahlaksızlık" ve "müstehcenlik" suçlamaları yöneltildiğini savundu.

Ancak Özel'in savunduğu dernekler, soruşturma ve denetim dosyalarında farklı başlıklarla yer aldı. SPoD, HEVİ, LİSTAG, Pozitif Yaşam, Pozitif İz ve Lambda İstanbul hakkında yurt dışı fonları, dernek faaliyetleri ve çeşitli usulsüzlük iddiaları kapsamında incelemeler yapıldı.