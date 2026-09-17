Özgür Özel Ailem Güvende operasyonlarını hedef aldı: Sapkın LGBT derneklerine sahip çıktı
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çocukların, gençlerin ve aile kurumunun korunması gerekçesiyle yürütülen “Ailem Güvende” operasyonlarını hedef aldı. Operasyonları “özensiz” olarak nitelendiren Özel, Adalet Bakanlığı’nı Anayasa’yı yok saymakla suçladı. Özel, açıklamalarında operasyon kapsamındaki dernekleri ve erişim engellerini öne çıkarırken, savcılıkların fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve örgütlü suç iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmaların gerekçelerini görmezden geldi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Ailem Güvende" operasyonlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.
LGBT dernekleri, bazı işletmeler ve şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmaların kapsamına karşı çıkan Özel, operasyonları "fevkalade özensiz" olarak nitelendirdi.
Özel, "Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durum ile karşı karşıyayız. Yapılan operasyonun nasıl sonuçlar doğuracağı hiç düşünülmeden, son derece özensiz bir süreç var karşımızda" ifadelerini kullandı.
Operasyon kapsamındaki bazı yapıların cinsel sağlık alanında faaliyet gösterdiğini, HIV/AIDS ile mücadele eden kuruluşlarla aile dayanışma derneklerinin de soruşturmaya dahil edildiğini söyleyen Özel, bu kurumlara yönelik işlemlere tepki gösterdi.
Özel, söz konusu yapılara "ahlaksızlık" ve "müstehcenlik" suçlamaları yöneltildiğini savundu.
Ancak Özel'in savunduğu dernekler, soruşturma ve denetim dosyalarında farklı başlıklarla yer aldı. SPoD, HEVİ, LİSTAG, Pozitif Yaşam, Pozitif İz ve Lambda İstanbul hakkında yurt dışı fonları, dernek faaliyetleri ve çeşitli usulsüzlük iddiaları kapsamında incelemeler yapıldı.
SUÇ İSNATLARINI DEĞİL OPERASYONU HEDEF ALDI
Özel'in açıklamalarında soruşturmaya dahil edilen dernekler ön plana çıkarken, operasyonların hangi suç şüpheleri kapsamında başlatıldığına ilişkin resmi açıklamalar ise geri planda kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "fuhuş", "müstehcenlik" ve "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçlarından yürütüldüğünü açıklamıştı. Başsavcılık, teknik ve fiziki takiplerin yanı sıra tanık ifadeleri ve ihbarların değerlendirildiğini bildirdi.
Savcılık ayrıca, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimini henüz tamamlamamış çocuklar ile reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeden cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı. Bu hususlar soruşturma makamlarının suçlamaları olup nihai yargı kararı niteliğinde değil.
Özel ise açıklamalarında bu suç isnatlarının esasına yönelik ayrıntılı bir değerlendirme yapmak yerine operasyonların kapsamına ve soruşturmaya dahil edilen kurumlara itiraz etti.
Özel, "Bu operasyonlar bir gerçeği görmezden gelmek istiyor olabilir ama bu, o gerçeği ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullanarak LGBT'li sapkınlara desteğini yineledi.
BAKANLIĞI DA HEDEF ALDI
Özel'in eleştirilerinin bir diğer adresi Adalet Bakanlığı oldu.
Operasyonların savcılıklar tarafından yürütülmesi gerektiğini söyleyen Özel, Adalet Bakanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılıklarına yargı yetkisinin kullanılması yönünde talimat veremeyeceğini savundu.
Özel, "Bu operasyonun yapılmasına Adalet Bakanlığı karar veremez" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı ise 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, çocukları ve gençleri hedef alan suç ve müstehcen içeriklere ilişkin ihbarların değerlendirilmesini, gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını ve suçun mali boyutunun araştırılmasını istedi. Bakanlık, söz konusu çalışmaların Anayasa'nın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk kapsamında yürütüldüğünü bildirdi.
Özel buna rağmen, "Bunun yapılması Adalet Bakanlığı'nın anayasayı da ayaklar altına alması, anayasayı yok saymasıdır" diyerek Bakanlığı hedef aldı ve hukuk devletinin ortadan kalktığını öne sürdü.
Özel ayrıca gazeteciler ile bazı hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerini de eleştirdi.
Erişim engeli kararları ise soruşturmalarda müstehcen içerik, çocukları ve gençleri hedef aldığı değerlendirilen paylaşımlar, suç unsuru taşıdığı öne sürülen dijital faaliyetler ve devam eden adli süreçleri hedef gösteren içerikler gerekçe gösterilerek alındı. Adalet Bakanlığı da başsavcılıklara gönderdiği yazıda, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin dijital delillerin tespit edilmesini, gerekli durumlarda içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını istedi.
Bu kapsamda Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, Lambdaistanbul, 17 Mayıs, HEVİ ve Kırmızı Şemsiye gibi derneklerin yanı sıra Velvele, GZone, Ayı Sözlük, LGBTİ+ Onur Haftası hesapları ve çeşitli üniversite topluluklarının internet sitesi ve sosyal medya hesapları da erişim engeli kararlarının kapsamına girdi.
Bakanlık ayrıca organize yapı şüphesi bulunması halinde örgütlü suç hükümlerinin uygulanmasını ve suçun mali boyutunun araştırılmasını istedi.
"AİLEM GÜVENDE" OPERASYONLARINDA NE OLMUŞTU?
"Ailem Güvende" operasyonları İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, 5 il merkezli toplam 15 ilde gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi.
Soruşturmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarının ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği açıklandı.
Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu, bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri hakkında erişimin engellenmesi tedbirinin uygulandığı bildirildi.
Mali soruşturma kapsamında ise MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiği açıklandı. Bakanlık, bu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmaya konu faaliyetler arasındaki bağlantının araştırıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında, "Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.