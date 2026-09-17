Maarifin kalbinde Gazze için kıyam! 81 il, binlerce öğrenci... İsrail'in zulmüne karşı uçurtmalar havalandı
Yurdun dört bir yanında Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler Gazze'deki zulme karşı kıyama durdu. İstanbul'daki etkinliğe 35'i Filistinli 800 öğrenci ve 100 öğretmen katıldı. Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı. Aydın'da öğrenciler "Her rüzgar Gazze'ye umut taşısın" ve "Çocuklar uçurtma kadar özgür olsunlar" yazılı dövizler taşıdı. Sardes Antik Kenti'nde gökyüzü Gazze için uçurtmalarla donatıldı. Kars, Burdur, Van, Elazığ, Tokat, Ardahan ve diğer illerde binlerce öğrenci İsrail zulmüne "dur" dedi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş, çevresine ve insanlığa karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas alınıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Öğrenciler ve öğretmenler yurdun dört bir yanında Gazze için kıyama durdu.
İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLER GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA UÇURDU
İstanbul'da öğrenciler, Gazze'deki çocuklara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde bir araya geldi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Maltepe sahili etkinlik alanında düzenlenen programa, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde öğrenim gören 800 öğrenci ile 100 öğretmen katıldı.
Etkinlikte, İstanbul'da eğitim gören 35 Filistinli öğrenci de yer aldı.
Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturulması ve çocukların barış mesajlarını uçurtmalar aracılığıyla gökyüzüne taşıması amacıyla düzenlenen programda, Türk ve Filistinli öğrenciler de duygu ve düşüncelerini anlattı.
Program, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakmalarının ardından verilen barış mesajlarıyla sona erdi.
AYDIN'DA UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI: "HER RÜZGAR GAZZE'YE UMUT TAŞISIN"
Aydın'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Aydın-Muğla kara yolu kenarındaki arazide düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 500 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
Etkinlikte bazı öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Her rüzgar Gazze'ye umut taşısın" ve "Çocuklar uçurtma kadar özgür olsunlar" yazılı dövizler taşıdı.
BURDUR'DA GAZZELİ ÇOCUKLARA DESTEK ETKİNLİĞİ
Burdur'da Gazzeli çocuklara destek için etkinlik düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Burdur Gölü'ndeki Halk Plajı'nda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Gazzeli çocuklara destek için uçurtma uçurdu.
Etkinlikte, Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından müzikler seslendirildi ve gökyüzüne balon bırakıldı.
VAN'DA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Van'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 700 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
Öğrencilerden Sümeyra Yılmaz ise "Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Burada uçurtma uçurduk ve oyunlar oynadık. Oradaki kardeşlerimizin de eğlenmesini, savaşın bitmesini istiyoruz. Onların da mutlu olması lazım. Onların da böyle eğlenmesi lazım." dedi.
Yedinci sınıf öğrencisi Zeliha Sarıtaş da Filistin'deki kardeşleri için etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Uçurtma uçurduk ve mutluyuz. Kardeşlerimiz yıllardır savaş altında. Onların da bizim gibi özgür olmasını istiyoruz. İnşallah onlar da bizim gibi eğlenir." diye konuştu.
ELAZIĞ'DA UÇURTMALAR GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, "Her çocuk güvende büyümeyi hak eder", "Gazze'de umut çocukların gülüşüyle büyür", "Çocukların gözyaşı insanlığın ayıbıdır" yazılı pankartlar açtı.
Geleneksel oyunlar da oynayan çocuklar daha sonra Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları uçurdu.
Çocuklar adına konuşan Hiranur Yılmaz, Gazzeli akranları için bu etkinlikte yer aldıklarını belirtti.
TOKAT'TA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN DİLEĞİM PANOSU
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe öğretmenleriyle katılan çocuklar, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırlanan uçurtmaları uçurdu.
Daha sonra öğrenciler, "Gazzeli Çocuklar İçin Dileğim Panosu"na not yapıştırdı.
SARDES ANTİK KENTİ'NDE BALON VE UÇURTMA UÇURULDU
Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Salihli ilçesindeki antik kentte "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temalı uçurtma şenliği düzenledi.
Ellerindeki Türk bayrakları ve balonlarla antik kente gelen öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balonları gökyüzüne bıraktı.
Daha sonra üzerlerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları uçuran çocuklar, Gazze'deki çocukların yaşamlarına dikkati çekti.
"İSRAİL'E DUR DEMELİYİZ"
Etkinliğe katılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ceren Gürbüz de Gazze'deki çocuklara destek vermek için etkinliğe katıldıklarını söyledi.
Filistinli çocukların kendileri gibi özgür olması için balon ve uçurtma uçurduklarını dile getiren 3. sınıf öğrencisi Zeren Yıldız ise onların da özgür olmayı hak ettiğini belirtti.
4. sınıf öğrencisi Cemil Çınar Aktaş da Gazzeli çocukların savaş ortamında kötü şartlarda yaşadığına dikkati çekerek, "İsrail'in yaptığından çok mutsuzum. İsrail'e dur demeliyiz. Biz çocukları eğlendirmeliyiz. Oradaki çocuklar bizim kardeşimiz olduğu için en azından onları mutlu etmek için bir şeyler yapalım. O çocuklar enkazın altında yaşam mücadelesi verirken, İsrailliler hala bomba atmaya çalışıyor. Ben buna susamam." diye konuştu.
ARDAHAN'DA UÇURTMALAR GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN HAVALANDI
Ardahan'da Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.
Tarihi Ardahan Kalesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
KARS: "SUSMA HER YER GAZZE"
Kars'ta öğrenciler, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Fethiye Camii Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları uçurtmalar ve taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki çocuklara dikkat çekti.