Van'da Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı



VAN'DA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Van'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 700 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Öğrencilerden Sümeyra Yılmaz ise "Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Burada uçurtma uçurduk ve oyunlar oynadık. Oradaki kardeşlerimizin de eğlenmesini, savaşın bitmesini istiyoruz. Onların da mutlu olması lazım. Onların da böyle eğlenmesi lazım." dedi.

Yedinci sınıf öğrencisi Zeliha Sarıtaş da Filistin'deki kardeşleri için etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Uçurtma uçurduk ve mutluyuz. Kardeşlerimiz yıllardır savaş altında. Onların da bizim gibi özgür olmasını istiyoruz. İnşallah onlar da bizim gibi eğlenir." diye konuştu.