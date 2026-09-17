İstanbul’da 1.602 konut için kritik gün! İşte ilçe ilçe dağılım: Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu
İstanbul’da “Büyük Dönüşüm” kapsamında 1.602 bağımsız bölüm için kura çekilecek. Gaziosmanpaşa’da 665, Maltepe’de 453 ve Zeytinburnu’nda 484 konut kura kapsamına alınacak. Kura çekimi 18 Eylül Cuma günü saat 10.30’da Zeytinburnu'nda yapılacak.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İstanbul'da 1.602 bağımsız bölüm için kura çekim töreni düzenlenecek.
1.602 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN KURA ÇEKİLECEK
Törende İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alan toplam 1.602 bağımsız bölümün kurası çekilecek.
Paylaşılan etkinlik duyurusuna göre dağılım; Gaziosmanpaşa'da 665 konut, Maltepe'de 453 konut ve Zeytinburnu'nda 484 konut şeklinde olacak.
TÖRENİN ADRESİ VE SAATİ BELLİ OLDU
"İstanbul'da Büyük Dönüşüm" kura çekim töreni, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da Platform Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek.
BAKAN MURAT KURUM KATILACAK
Kura çekim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.
1. İstanbul'da kaç bağımsız bölüm için kura çekilecek?
Toplam 1.602 bağımsız bölüm için kura çekilecek.
2. Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Kura çekimi 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
3. Kura çekimi nerede yapılacak?
Tören, Zeytinburnu'nda düzenlenecek.
4. Gaziosmanpaşa'da kaç konut kura kapsamında?
Gaziosmanpaşa'da 665 konut için kura çekilecek.
5. Maltepe ve Zeytinburnu'nda kaç konut bulunuyor?
Maltepe'de 453, Zeytinburnu'nda ise 484 konut kura kapsamında yer alıyor.
6. Kura çekim törenine kim katılacak?
Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel