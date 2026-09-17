CANLI YAYIN
Geri

CHP'li belediyenin hizmet anlayışı sınıfta kaldı: Fethiye'de trajikomik görüntüler!

CHP'li Fethiye Belediyesinin yetersiz altyapısı nedeniyle Hisarönü sokakları yine sular altında kaldı. Esnafın su basan dükkanlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığı anlarda sel sularında şişme yatakla yüzen gençler, belediyecilik anlayışının geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'li belediyenin hizmet anlayışı sınıfta kaldı: Fethiye'de trajikomik görüntüler!

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesi, CHP'li Fethiye Belediyesinin bitmek bilmeyen altyapı ihmallerinin faturasını bir kez daha ağır ödedi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli önlemleri almayan belediye yönetimi, hafif bir sağanak yağışla birlikte Hisarönü bölgesini adeta kaderine terk etti.

Video Oynatma İkonu Turistler sel sularında gezintiye çıktı

Kısa süreli sağanak yağış Fethiye'yi bu hale getirdi. (Fotoğraflar: Sosyal medya)Kısa süreli sağanak yağış Fethiye'yi bu hale getirdi. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

ESNAF KAN AĞLARKEN BELEDİYE SEYRETTİ

Şiddetli yağışın ardından yetersiz kalan mazgallar ve çöken kanalizasyon sistemi nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Onlarca dükkan ve iş yerini su basarken, esnaf çaresizce kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölge esnafı her yağmurda aynı çileyi çektiklerini belirterek CHP'li belediye yönetimine tepki yağdırdı.

CHP'li belediyenin hizmet anlayışı sınıfta kaldı: Fethiye'de trajikomik görüntüler!-3

ALTYAPISIZLIK TRAJİKOMİK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Belediyenin hizmet götüremediği sokaklarda suların yükselmesini fırsat bilen iki genç, yanlarına aldıkları şişme yatak ve botla sel sularının ortasında yüzdü. Yabancı turistlerin şaşkın bakışları ve kameraları arasında yaşanan bu durum, Fethiye'de yerel yönetimin ve altyapı yetersizliğinin düştüğü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

İBB Meclisi'nden düğün salonlarına zam kararı: 2027 yılı menü ücret tarifesi belli oldu
SONRAKİ HABER

İBB evlenecek çiftlere yük bindirdi!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler