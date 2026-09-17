Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesi, CHP'li Fethiye Belediyesinin bitmek bilmeyen altyapı ihmallerinin faturasını bir kez daha ağır ödedi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli önlemleri almayan belediye yönetimi, hafif bir sağanak yağışla birlikte Hisarönü bölgesini adeta kaderine terk etti. Turistler sel sularında gezintiye çıktı

Kısa süreli sağanak yağış Fethiye'yi bu hale getirdi. (Fotoğraflar: Sosyal medya) ESNAF KAN AĞLARKEN BELEDİYE SEYRETTİ Şiddetli yağışın ardından yetersiz kalan mazgallar ve çöken kanalizasyon sistemi nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Onlarca dükkan ve iş yerini su basarken, esnaf çaresizce kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölge esnafı her yağmurda aynı çileyi çektiklerini belirterek CHP'li belediye yönetimine tepki yağdırdı.