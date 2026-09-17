CHP'li belediyenin hizmet anlayışı sınıfta kaldı: Fethiye'de trajikomik görüntüler!
CHP'li Fethiye Belediyesinin yetersiz altyapısı nedeniyle Hisarönü sokakları yine sular altında kaldı. Esnafın su basan dükkanlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığı anlarda sel sularında şişme yatakla yüzen gençler, belediyecilik anlayışının geldiği son noktayı gözler önüne serdi.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesi, CHP'li Fethiye Belediyesinin bitmek bilmeyen altyapı ihmallerinin faturasını bir kez daha ağır ödedi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen gerekli önlemleri almayan belediye yönetimi, hafif bir sağanak yağışla birlikte Hisarönü bölgesini adeta kaderine terk etti.Turistler sel sularında gezintiye çıktı
ESNAF KAN AĞLARKEN BELEDİYE SEYRETTİ
Şiddetli yağışın ardından yetersiz kalan mazgallar ve çöken kanalizasyon sistemi nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Onlarca dükkan ve iş yerini su basarken, esnaf çaresizce kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölge esnafı her yağmurda aynı çileyi çektiklerini belirterek CHP'li belediye yönetimine tepki yağdırdı.
ALTYAPISIZLIK TRAJİKOMİK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Belediyenin hizmet götüremediği sokaklarda suların yükselmesini fırsat bilen iki genç, yanlarına aldıkları şişme yatak ve botla sel sularının ortasında yüzdü. Yabancı turistlerin şaşkın bakışları ve kameraları arasında yaşanan bu durum, Fethiye'de yerel yönetimin ve altyapı yetersizliğinin düştüğü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.