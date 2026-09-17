Gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti sağlanıyor. Ancak hem lise hem üniversite mezunları için bir yaş sınırı bulunuyor.

2 yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor.

GSS kolaylığı için 25 yaş sınırı olduğu için, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl muafiyetten yararlanabiliyor.

24 yaşında üniversiteyi tamamlayan genç ne kadar süreyle muaf olur?

Muafiyet süresi ne zaman başlıyor sorusu cevaplandı

SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA NE YAPILIYOR?

Mezuniyetten sonra 2 yıllık süre dolduğu hâlde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay, şu anki rakamlarla bin 981 lira prim ödemek gerekir.

Ödeme gücü bulunmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3'te 1'inin (mevcut asgari ücrete göre 11 bin 10 liranın) altında olması gerekiyor.

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