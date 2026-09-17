Üniversiteye giremeyen gençler GSS primi ödeyecek mi? 2 yıllık muafiyette yaş sınırı detayı
Üniversitelerde kayıt dönemi biterken, bir okula yerleşemeyen gençler için GSS muafiyeti devreye giriyor. Üniversiteden bu yaz mezun olup işe giremeyenler için de aynı imkân var. Ancak yıl ve yaş şartlarına dikkat!
Üniversitelere kayıt dönemi sona erdi. Bazı gençler üniversiteli olurken, bazıları da yerleşemediği için umudunu önümüzdeki yıla bağladı. Üniversiteye giremeyen gençlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi gerekmeyecek.
Üniversiteden bu yaz mezun olup henüz bir işe girmeyenler de eğer 25 yaşını doldurmamışlarsa prim ödemeyecek. İşte GSS muafiyetiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Gençlere ne kadar süreyle muafiyet sağlanıyor?
Okulundan mezun olan gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti imkânı tanınıyor. Bu sayede gençlerin üniversiteye ya da işe girene kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alması sağlanıyor. Ancak bazı hâllerde bu süre daha kısa olabiliyor. Çünkü burada bir yaş sınırı bulunuyor. GSS muafiyetinin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi hâlinde muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.
Lise mezunlarında nasıl uygulanıyor?
Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, örneğin bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada üniversiteye başlarsa, mezun olduktan sonra 2 yıl daha ya da 25 yaşını dolduruncaya kadar GSS muafiyetinden yararlanmaya devam edebiliyor.
24 yaşında üniversiteyi tamamlayan genç ne kadar süreyle muaf olur?
GSS kolaylığı için 25 yaş sınırı olduğu için, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç en fazla 1 yıl muafiyetten yararlanabiliyor.
Muafiyet süresi ne zaman başlıyor?
2 yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor.
Gençlere 2 yıl süreyle GSS muafiyeti sağlanıyor. Ancak hem lise hem üniversite mezunları için bir yaş sınırı bulunuyor.
SÜRESİ DOLDUKTAN SONRA NE YAPILIYOR?
Mezuniyetten sonra 2 yıllık süre dolduğu hâlde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS yükümlüsü sayılıyor. Bu durumda her ay, şu anki rakamlarla bin 981 lira prim ödemek gerekir.
Ödeme gücü bulunmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. Bunun için hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3'te 1'inin (mevcut asgari ücrete göre 11 bin 10 liranın) altında olması gerekiyor.
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