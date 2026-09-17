LGS adayları için 10 deneme sınavı düzenlenecek. İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL'DE 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım'da uygulanacak. Haziran 2027'ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkan sunacak. Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.

İlk YKS denemesi 21 Eylül'de başlayacak. Her denemenin tamamlanmasının ardından alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, video çözümleri aracılığıyla soruların çözüm basamaklarını inceleyebilecek, farklı çözüm yollarını öğrenebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda hangi noktalarda güçlük yaşadıklarını değerlendirebilecek.