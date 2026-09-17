Efkan Ala'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Sürece destek yüksek! 3. göze ihtiyacımız yok"
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi. Sahadaki tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Ala, sürecin başlangıçta öngördükleri doğrultuda ilerlediğini söyledi. Türkiye’nin kendi sorunlarını çözerken dışarıdan bir arabulucuya ya da “üçüncü göze” ihtiyaç duymadığını vurgulayan Ala, “Arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye, sorununu çözerken başka bir üçüncü gözden medet ummadı” ifadelerini kullandı. Ala, toplum desteğinin yüzde 80-85’in üzerinde olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun ardından kurulan alt kurulların da sahada çalışmaya başladığını belirtti. Gazetecilerle bir araya gelen Efkan Ala, sürecin sahadaki işleyişine ilişkin bilgi verdi.
Silah bırakma sürecine yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Ala, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulun oluşturulduğunu, ardından alt kurulların kurulduğunu ve bu kurulların sahada çalışmaya başladığını söyledi.
Ala, alt kurulların görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu, 24 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ilk toplantıda dört alt komisyon oluşturulmasına karar vermişti.
TÜRKİYE 3. GÖZE İHTİYAÇ DUYMUYOR
Ala, Türkiye'nin kendi sorunlarını çözerken başka ülkelerden ya da dışarıdan bir arabulucudan medet ummadığını vurguladı.
Türkiye'nin önündeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Ala, "Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Ala, Türkiye'nin sorununu çözerken üçüncü bir gözün devreye girmesine ihtiyaç olmadığını belirterek, "Arabulucuları devre dışı bıraktık. Türkiye, sorununu çözerken başka bir üçüncü gözden medet ummadı" dedi.
"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Sürecin pozitif bir atmosferde devam ettiğini ifade eden Ala, yürütülen politikaların kurumlar, komşu ülkeler ve ilgili birimler düzeyinde hayata geçirildiğini söyledi.
Ala, "Politikalarımız şu anda hem kurumlarda, hem diğer komşu ülkelerde, hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok" diye konuştu.
Sürecin bundan sonraki aşamalarında atılacak adımların, sürelerin ve sıralamanın dikkatli biçimde hesaplanması gerektiğini belirten Ala, herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.
ALA'DAN PROVOKASYON UYARISI
Efkan Ala, süreç açısından provokasyon riskine de dikkat çekti.
Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Ala, provokasyonların ortaya çıkmasının önlenmesi, ortaya çıkan durumların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi konusunda özen gösterdiklerini söyledi.
Ala, "Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 80-85'İN ÜZERİNDE DESTEK VAR"
Ala, toplumda sürece yönelik desteğin yüzde 80-85'in üzerinde olduğunu söyledi.
Pozitif bir şekilde ilerleyen sürecin ilerleyişinde toplumsal desteğin önemine işaret eden Ala, provokasyonların önlenmesi ve sürecin planlanan doğrultuda ilerlemesi için tüm kesimlerin katkı sunması gerektiğini belirtti.
MECLİS'TE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK
Efkan Ala, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de süreci izleyecek bir komisyon kurulacağını hatırlattı.
Süreç kapsamında yürürlüğe giren Çerçeve Yasa sonrasında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun sahadaki uygulamaları ve kurumlar arasındaki koordinasyonu takip etmesi öngörülüyor. Kurulun ilk toplantısında silah bırakma, hukuki süreçler ve toplumsal uyum başlıklarıyla bağlantılı dört alt komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı.