Ala, Türkiye'nin kendi sorunlarını çözerken başka ülkelerden ya da dışarıdan bir arabulucudan medet ummadığını vurguladı.

Ala, alt kurulların görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor" dedi.

"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sürecin pozitif bir atmosferde devam ettiğini ifade eden Ala, yürütülen politikaların kurumlar, komşu ülkeler ve ilgili birimler düzeyinde hayata geçirildiğini söyledi.

Ala, "Politikalarımız şu anda hem kurumlarda, hem diğer komşu ülkelerde, hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok" diye konuştu.

Sürecin bundan sonraki aşamalarında atılacak adımların, sürelerin ve sıralamanın dikkatli biçimde hesaplanması gerektiğini belirten Ala, herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.