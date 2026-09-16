T ürkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından gerçekleştirilen PISA 2025'te elde ettiği tarihi başarı bazı kesimler tarafından hazmedilemedi.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre bazı muhalif isimler PISA'ya katılan okulların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından seçildiğini iddia etti. Bazıları ise PISA'ya seçilen öğrencilerin özel olarak hazırlandığını ileri sürerek "Veriler asla doğru değil, sonuçlar organik değil" değerlendirmesinde bulunarak Türkiye'nin bu yükselişini adeta karalamaya çalıştı.

OECD verileriyle PISA 2025 iddialarına yanıt. (Fotoğraflar: AA)

2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılış törenini yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu asılsız iddialara tepki göstererek, "Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.

Peki PISA 2025 sonuçlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların karşısında OECD'nin resmi verileri ne söylüyor? İşte 6 başlıkta iddialar ve doğrular:

İDDİA 1: OKULLARI VE ÖĞRENCİLERİ MEB BELİRLEDİ

DOĞRUSU: PISA'ya katılacak okullar OECD tarafından belirleniyor. OECD'nin PISA 2025 açıklamasına göre bütün ülkelerde iki aşamalı tabakalı örnekleme yöntemi uygulanıyor. İlk aşamada 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu okulların yer aldığı ulusal liste üzerinden okullar örnekleme alınıyor. İkinci aşamada ise seçilen okullardaki 15 yaş grubu öğrenciler arasından örneklem oluşturuluyor. Türkiye'den 203 okulda 7 bin 702 öğrenci PISA 2025'e katıldı.