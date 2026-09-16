Türkiye’nin Mekke hamlesi dünya basınında! Üçlü anlaşma yeni dengelerin kapısını aralıyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması dünya basınında gündem oldu. Alman News24, anlaşmanın Orta Doğu’nun güvenlik dengeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
Almanya merkezli News24 haber sitesi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı kapsamlı bir analizle değerlendirdi.
Haber sitesinde, Avrupa'da manşetlerin Ukrayna'daki savaş, ABD-Çin arasındaki stratejik rekabet ve iç siyasi krizlerle meşgul olduğu bir dönemde, ağustos başında Mekke'de Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini değiştirme potansiyeli taşıyan bir savunma anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
Analizde, üç ülkenin güvenliklerini giderek kendi çıkarlarını gözeten bölgesel güç merkezleri üzerinden organize ettiği ifade edildi.
ÜÇ ÜLKENİN STRATEJİK GÜCÜ
News24, Türkiye'nin boğazları ve Karadeniz'den Akdeniz'e erişimi kontrol eden konumuyla Avrupa, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında önemli bir köprü oluşturduğuna dikkat çekti.
Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi ve Kızıldeniz arasındaki konumu nedeniyle dünyanın önemli enerji koridorlarından birini kontrol ettiği ve Babülmendep Boğazı çevresindeki istikrar üzerinde etkili olduğu belirtildi.
Pakistan'ın ise Hint Okyanusu'nu Güney Asya'ya bağlayan stratejik konumu, İran, Afganistan, Çin ve Hindistan ile sınırları ve sahip olduğu askeri kapasitesiyle öne çıktığı aktarıldı.
Analizde, "Güçlerini birleştiren bu ülkeler algıları değiştiriyor. Algılar da dünyadaki siyasi kararları etkiliyor." ifadelerine yer verildi.
ALMAN BASININDAN TÜRKİYE VURGUSU
Alman basınında da Mekke Anlaşması'nın bölgesel dengeler açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Analizlerde, Türkiye'nin küresel güç dengelerini etkileyebilecek bir ittifak hamlesiyle yeni bir güç geometrisi oluşturduğu ifade edildi.
Analizlerde, Türkiye'nin küresel güç dengelerini etkileyebilecek bir ittifak hamlesiyle yeni bir güç geometrisi oluşturduğu ifade edildi.
BABÜLMENDEP'TE GERİLİM
Öte yandan Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı çevresindeki faaliyetleri bölgede yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.
Husilerin saldırılarını artırmasıyla Kızıldeniz'de güvenlik endişeleri yükseldi. Petrol fiyatlarının 107 doları aşmasına neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından benzer bir durumun Babülmendep Boğazı'nda da yaşanmaya başladığı belirtildi.
Yemen'in yönetimini ele geçirmeye çalışan Husilerin boğazdaki önemli geçiş noktalarını kontrol altına aldığı ve Suudi Arabistan'daki üç kente saldırılar düzenlediği aktarıldı.
İnsansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Mekke Anlaşması'nda imzası bulunan Türkiye ve Pakistan, saldırıları kınadı.
BMGK ACİL TOPLANDI
Yemen'de Husilerin son dönemde elde ettiği kritik askeri kazanımlar ve bölgede yükselen gerilim nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye saati ile 22.00'de New York'ta toplandı.
Fransa'nın çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki çatışmalar, Kızıldeniz Sahili'nin kontrolü ve Babülmendep Boğazı sorunu ele alındı.