Analizde, üç ülkenin güvenliklerini giderek kendi çıkarlarını gözeten bölgesel güç merkezleri üzerinden organize ettiği ifade edildi.

Haber sitesinde, Avrupa'da manşetlerin Ukrayna'daki savaş, ABD-Çin arasındaki stratejik rekabet ve iç siyasi krizlerle meşgul olduğu bir dönemde, ağustos başında Mekke'de Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini değiştirme potansiyeli taşıyan bir savunma anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Almanya merkezli News24 haber sitesi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı kapsamlı bir analizle değerlendirdi.

Mekke Anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Mekke’de bir araya geldiği zirvede imzalanmıştı. (Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır)

ÜÇ ÜLKENİN STRATEJİK GÜCÜ

News24, Türkiye'nin boğazları ve Karadeniz'den Akdeniz'e erişimi kontrol eden konumuyla Avrupa, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında önemli bir köprü oluşturduğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi ve Kızıldeniz arasındaki konumu nedeniyle dünyanın önemli enerji koridorlarından birini kontrol ettiği ve Babülmendep Boğazı çevresindeki istikrar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Pakistan'ın ise Hint Okyanusu'nu Güney Asya'ya bağlayan stratejik konumu, İran, Afganistan, Çin ve Hindistan ile sınırları ve sahip olduğu askeri kapasitesiyle öne çıktığı aktarıldı.

Analizde, "Güçlerini birleştiren bu ülkeler algıları değiştiriyor. Algılar da dünyadaki siyasi kararları etkiliyor." ifadelerine yer verildi.