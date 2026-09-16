Tunceli'den Söke'ye intikal: Sisam'ın karşısında 51'inci Komando Tugayı korkusu
Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri kapasitesini güçlendirmesi Yunanistan'da yankı uyandırdı. Seçkin komando gücünün Sisam Adası karşısındaki Söke'ye yerleşmesi, Yunan savunma analistlerini telaşlandırdı. Çanakkale'den Söke'ye uzanan hattaki askeri yapılanmanın Yunanistan için büyük tehdit oluşturduğu öne sürüldü. Yunan uzmanlar, Ege'nin orta ile güney kesimindeki dengelerin tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri lehine döndüğünü itiraf etti.
Tunceli dağlarında teröre göz açtırmayan kahraman Türk komandolarının Ege kıyılarına inmesi, sınırın karşı tarafında sancı oluşturdu.
Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılan seçkin komando gücü, Yunan basınında geniş yankı buldu. Foça'daki 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugayı ile İzmir'deki özel kuvvet unsurlarıyla birlikte değerlendirilen Söke'deki komando gücü, Türkiye'nin bölgedeki kara hakimiyetini perçinledi.
Yunan savunma uzmanları, Ege kıyılarındaki askeri kapasitenin güçlenmesini mercek altına aldı. Söke'nin Sisam Adası'nın hemen karşısında bulunması, askeri hareketliliğin önemini artıran temel unsur olarak değerlendirildi.
'DERİN ENDİŞE'
Birlik değişikliğinin Ege'deki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceğini belirten Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, "Söz konusu konuşlanma Ege'deki askeri dengeler bakımından son derece dikkat çekicidir. Tugayın bölgeye yerleşmesi, Ege'nin orta ve güney kesimindeki askeri yapılanmayı doğrudan etkileyecek. Bu gelişme Yunanistan açısından derin endişe kaynağıdır." dedi.
KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Yunan analizlerinde Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Söke hattındaki askeri yapılanmanın gücüne dikkat çekildi.
Söke, Foça, İzmir hattındaki mevcut askeri unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde 51'inci Komando Tugayı'nın bölgede kilit konuma sahip olduğu kaydedildi.
İlçeye konuşlandırılan komandolar, Söke'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen geçit töreninde görev alan komandolar, vatandaşların alkışları eşliğinde yürüdü.
Söke'nin kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül'deki etkinliklerde komandolar gövde gösterisi yaptı.