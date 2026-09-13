Atina’yı uykusuz bırakan hamle! Türkiye Meis’i çembere aldı, Miçotakis 1.5 kilometre öteden feryat etti!
Türkiye’nin "Deniz Milli Parkı" kararıyla köşeye sıkışan Atina yönetimi, Meis Adası’nı "nüfuslandırma" adı altında skandal bir teşvik paketi duyurdu. Türkiye'ye 1.5 kilometre mesafedeki adaya giderek 3 günlük sembolik ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, adaya yerleşen ailelere, görev yapan memur ve askerlere yıllık 5 bin euro ödeme yapılacağını açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sadece 1.5 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na 3 günlük sembolik ve gövde gösterisi niteliğinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde adanın kurtuluş yıl dönümü bahanesiyle bölgeye giden Miçotakis, hem Ankara'yı hedef alan mesajlar verdi hem de Meis'i "nüfuslandırma" adı altında skandal bir teşvik paketini duyurdu.
MEİS'E YERLEŞENE 5 BİN EURO, ÇOCUK BAŞINA 1000 EURO!
Ankara'nın Mavi Vatan eksenindeki kararlı adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de ilan ettiği "Deniz Milli Parkları" karşısında panikleyen Atina yönetimi, Meis'i adeta askeri ve sivil bir kaleye dönüştürme çabasına girişti. Miçotakis, Türkiye'nin hemen yanı başındaki adamın nüfusunu artırmak için dikkat çeken vaatlerde bulundu:
Hanelere Yerleşim Desteği: Yunanistan'ın diğer bölgelerinden Meis'e taşınacak ailelere hane başına yıllık 5 bin euro vergi ve hacizden muaf özel teşvik verilecek.
Çocuk Başına Ek Prim: Ailedeki her bir reşit olmayan çocuk için bu desteğe 1.000 euro eklenecek.
Asker ve Memura Özel Maaş: Adada görev yapan güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler mensupları ve kamu görevlilerine yıllık 5 bin euro ekstra maaş teşviki ödenecek.
Miçotakis, bu hamleyle hedeflerinin Meis'i "daimi bir ikamet ve stratejik tutunma noktası" haline getirmek olduğunu alenen itiraf etti.
EGE'DE PROVOKASYON, MASADA "DİYALOG" MASKESİ
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Miçotakis, bir yandan "İki ülke birlikte yaşamak zorunda, diyalogdan yanayız" diyerek ılımlı mesajlar vermeye çalışsa da Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmekten geri durmadı.
"Aldığımız tedbirler ve ihtiyatımız zayıflık olarak görülmemeli" diyen Yunan Başbakanı, Atina'nın caydırıcılığını artıracağını ve egemenlik haklarından geri adım atmayacağını iddia etti. Ancak Miçotakis'in "barış" söylemlerinin aksine Türk F-16'larına yönelik Ege'deki tacizler ve Ege hava sahasındaki gerilim Atina'nın samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ATİNA'YI ŞOKA SOKAN HAMLE: TÜRKİYE MEİS'İ İZOLE ETTİ
Atina'daki bu büyük paniğin ve Miçotakis'in 3 günlük "olağan dışı" ziyaretinin arkasında ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik satranç hamlesi yatıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye; Fethiye-Kaş açıkları ile Kuzey Ege'de iki yeni "Deniz Milli Parkı" ilan etti. Meis Adası'nın hemen kuzeyini ve Doğu Akdeniz yetki alanlarını kapsayan bu adım, Yunan medyasında ve diplomatik kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı.
Yunan gazetesi Kathimerini, Ankara'nın bu hamleyle Meis Adası'nı kıta sahanlığı bakımından izole ettiğini ve adanın deniz yetki alanını sadece 6 millik kara sularıyla sınırlandırmayı hedeflediğini yazdı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ATİNA'DA HALA YANKILANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Meis'in Türkiye kıyılarına olan aşırı yakınlığına dikkat çekerek sarf ettiği "Kaş'tan bağırsan sesimiz duyulur" ifadeleri Atina yönetiminin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Türkiye'nin ekim ayında TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı "Mavi Vatan" ile ilgili yasal düzenlemeler öncesinde köşeye sıkışan Yunanistan, Meis üzerinden suni gündemler ve ekonomik teşviklerle Doğu Akdeniz'deki haksız tezlerini korumaya çalışıyor.