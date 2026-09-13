Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sadece 1.5 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na 3 günlük sembolik ve gövde gösterisi niteliğinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde adanın kurtuluş yıl dönümü bahanesiyle bölgeye giden Miçotakis, hem Ankara'yı hedef alan mesajlar verdi hem de Meis'i "nüfuslandırma" adı altında skandal bir teşvik paketini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. (Fotoğraflar: AA)

MEİS'E YERLEŞENE 5 BİN EURO, ÇOCUK BAŞINA 1000 EURO!

Ankara'nın Mavi Vatan eksenindeki kararlı adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de ilan ettiği "Deniz Milli Parkları" karşısında panikleyen Atina yönetimi, Meis'i adeta askeri ve sivil bir kaleye dönüştürme çabasına girişti. Miçotakis, Türkiye'nin hemen yanı başındaki adamın nüfusunu artırmak için dikkat çeken vaatlerde bulundu:

Hanelere Yerleşim Desteği: Yunanistan'ın diğer bölgelerinden Meis'e taşınacak ailelere hane başına yıllık 5 bin euro vergi ve hacizden muaf özel teşvik verilecek.

Çocuk Başına Ek Prim: Ailedeki her bir reşit olmayan çocuk için bu desteğe 1.000 euro eklenecek.

Asker ve Memura Özel Maaş: Adada görev yapan güvenlik güçleri, silahlı kuvvetler mensupları ve kamu görevlilerine yıllık 5 bin euro ekstra maaş teşviki ödenecek.

Miçotakis, bu hamleyle hedeflerinin Meis'i "daimi bir ikamet ve stratejik tutunma noktası" haline getirmek olduğunu alenen itiraf etti.