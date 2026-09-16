İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 47 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 36 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.) 29'UNA KELEPÇE Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.