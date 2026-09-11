Seferihisar'da belediye binalarına ve adreslere eş zamanlı baskın: 43 şüpheli gözaltına alındı
Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen mali inceleme sonucu İzmir polisi, ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin çok sayıda adrese operasyon yaptı. Operasyonda belediye personeli ile müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli yakalandı; adres aramalarında delil toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülürken 5 zanlı firari olarak aranıyor.
İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
İHALELERDE USULSÜZLÜK
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı.
LİSTEDE BELEDİYE PERSONELİ VE MÜTEAHHİTLER VAR
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.
43 ŞÜPHELİ YAKALANDI 5 FİRARİ ARANIYOR
Operasyonda 43 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı. Ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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