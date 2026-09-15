Operasyonda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, uyuşturucuyu taşıyan Eyüpcan Ural ile araca eskortluk yapan Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş gözaltına alındı.

Sürücü bu defa araçtan atlayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı fakat uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen iki suç ortağıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

3 ZANLI KODESE

Beykoz Riva'da iki ayrı araçta yapılan aramalarda valizlere yerleştirilmiş çok sayıda paketin içinde 409 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ile Abdüssamed Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üç suç ortağı, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.