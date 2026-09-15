Karavanla uyuşturucu sevkiyatına 1.400 kilometrelik takip! Kaçmaya çalıştı lastikler patlatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Avrupa’dan deniz yoluyla getirilip Muğla üzerinden İstanbul’a sokulmaya çalışılan 409 kilo 600 gram uyuşturucuya yönelik düzenlediği operasyonun detayları belli oldu. Tatilci görünümü verilmiş karavanla 1.400 kilometre boyunca fiziki takibe alınan zehir tacirleri, Beykoz’da polisin lastiklere ateş açarak aracı durdurmasıyla yakalandı. Kaçmaya çalışan sürücü ve eskortluk yapan iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Avrupa'dan deniz yoluyla Türkiye'ye sokulan yüzlerce kiloluk uyuşturucuyu kamp aracı süsü verilmiş karavanla İstanbul'a taşımaya çalışan zehir tacirleri, polisin 1.400 kilometrelik nefes kesen takibinden kaçamadı.
ZEHİRCİLER "KARAVAN"A
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde, Eyüpcan Ural'ın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı desteğiyle harekete geçen ekipler, Avrupa'dan deniz yoluyla getirilecek uyuşturucunun İstanbul'a sevk edileceğini tespit etti.
KAMP ARACI SÜSÜ VERİLEN KARAVANLA 1.400 KİLOMETRELİK TAKİP
Polis ekiplerinin fiziki takibe aldığı yarı karavan tipi yataklı minibüs, operasyondan 3 gün önce İstanbul'dan Muğla'ya hareket etti.
Dışarıdan bakıldığında tatil amacıyla bölgeye giden sıradan araç görüntüsü verilmiş minibüs, Muğla'da kıyıya yakın ormanlık bölgede gizlendi.
Avrupa'dan deniz yoluyla getirilen uyuşturucu maddeler kıyıya ulaştırıldıktan sonra söz konusu minibüse yüklendi.
Araç vakit kaybetmeden İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.
Sevkiyatı teslim alacak kişilerin yakalanması amacıyla polislerin fiziki takibi aralıksız sürdü.
Ercan Eyüboğlu ile Abdüssamed Güneş'in sevkiyat sırasında farklı bir araçla önden giderek yol kontrolü yapacağı, uyuşturucu yüklü araca eskortluk edeceği saptandı.
"DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ LASTİKLER PATLATILARAK YAKALANDI
Uyuşturucu yüklü karavan tipi minibüs İstanbul'a ulaştığında teslim sürecini adım adım izleyen polis operasyon için düğmeye bastı.
Zehri teslim alacak kişiler minibüs sürücüsüyle buluştukları sırada operasyonu fark eden tacirler kaçmaya çalıştı.
Uyuşturucuyu Muğla'dan İstanbul'a taşıyan minibüsün sürücüsü, polislerin "dur" ihtarlarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Polisler aracın lastiklerine ateş ederek minibüsü durdurdu.
Sürücü bu defa araçtan atlayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı fakat uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen iki suç ortağıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.
3 ZANLI KODESE
Beykoz Riva'da iki ayrı araçta yapılan aramalarda valizlere yerleştirilmiş çok sayıda paketin içinde 409 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ile Abdüssamed Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Üç suç ortağı, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İstanbul'da kiralık konut başvurusu
47 şüpheli adliyeye sevk edildi! 1 kişi aranıyor