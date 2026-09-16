ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi.

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