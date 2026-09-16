MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Afganistan'da kritik temaslar! Güvenlik ve istihbarat masada
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın Kabil ve Kandahar kentlerinde üst düzey temaslarda bulundu. Afganistan yönetiminin önemli isimleriyle bir araya gelen Kalın'ın görüşmelerinde Türkiye-Afganistan güvenlik ve istihbarat işbirliğinin derinleştirilmesi, terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'a ziyarette bulundu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Kabil ziyareti kapsamında, mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı Abdulhak Vasık ile görüştü.
KALIN'DAN KRİTİK TEMASLAR
MİT Başkanı Kalın, Afganistan Geçici Hükümeti (AGH) Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.
Görüşmelerde, Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
ABD/İsrail-İran Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi.
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