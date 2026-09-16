Türkiye’de bir ilk! MEB çocuklar için oyun politika belgesi hazırladı: Neleri kapsıyor?

Belgede 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı yer alıyor. OKUL BAHÇELERİ OYUN ALANINA DÖNÜŞECEK Okul bahçeleri ve oyun alanlarının daha güvenli, erişilebilir ve farklı oyunlara imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi planlanıyor. Yeni düzenlemelerde yalnızca tek bir oyun türüne ayrılmış alanlar yerine; farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap veren, doğal unsurlar içeren ve çocukların birlikte oynayabileceği mekanların oluşturulması hedefleniyor. "Konuşan duvarlar" ve etkileşimli fiziksel alanlar gibi uygulamaların da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Teneffüs sürelerinin korunması ve doğal oyuna daha fazla alan açılması planlanıyor. ÇOCUKLARIN OYUN İMKANLARI ÖLÇÜLECEK Çocukların oyun olanaklarının ne kadar nitelikli, erişilebilir ve yeterli olduğunu belirlemek amacıyla "Oyun Yeterliliği Değerlendirme Kılavuzu" hazırlanacak. İlk aşamada belirlenen illerde pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. Daha sonra sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve düzenli olarak uygulanması planlanıyor. Özel gereksinimli çocukların da akranlarıyla birlikte oynayabilmesi için erişilebilir oyun alanlarına yönelik standartlar oluşturulacak.

Okul bahçeleri daha güvenli ve nitelikli oyun alanlarına dönüştürülecek. GELENEKSEL OYUNLAR İÇİN ULUSAL ENVANTER GELİYOR Türkiye'nin geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Ulusal Oyun Envanteri" oluşturulacak. İl milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda saha çalışmaları yapılacak ve derlenen oyunlar dijital platform üzerinden erişime açılacak. Beştaş, mendil kapmaca, ip atlama, mangala, halat çekme, çember çevirme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunların okullarda daha fazla yer alması hedefleniyor. TÜRK DÜNYASININ ÇOCUK OYUNLARI DA KAYIT ALTINA ALINACAK Plan yalnızca Türkiye'deki geleneksel oyunlarla sınırlı kalmayacak. Türk dünyasının ortak çocuk oyunları envanterinin oluşturulması için de çalışma başlatılacak. Bu kapsamda "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği"nin düzenli hale getirilmesi ve katılımcı ülke sayısının artırılması planlanıyor.

Geleneksel çocuk oyunları için Ulusal Oyun Envanteri oluşturulacak. OYUNLA DEĞERLER EĞİTİMİ DESTEKLENECEK Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki değerler ile oyun envanterinin eşleştirilmesiyle "değer-oyun matrisi" hazırlanacak. Çocukların adil oyun, işbirliği, toplumsal kurallar ve birlikte yaşama kültürünü oyun deneyimleri üzerinden öğrenmesini sağlayacak uygulamalar geliştirilecek. ÖĞRETMENLERE OYUN PEDAGOJİSİ EĞİTİMİ VERİLECEK Yeni politika kapsamında öğretmenlerin oyun pedagojisi alanındaki yeterliliklerinin artırılması da hedefleniyor. Doğal oyun, rehberli oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırılmış öğrenme ayrı ayrı tanımlanacak. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları hazırlanırken "oyunsever öğretmen" yaklaşımı desteklenecek. Ayrıca öğretmen yetiştiren lisans programlarında oyun pedagojisi ve oyunlaştırılmış öğrenmeye ilişkin içeriklerin güçlendirilmesi için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılacak.