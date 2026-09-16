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MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!

MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara merkezli Aydo Yazılım'a operasyon düzenlendi. Şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alınırken, sendikalara sunulan bazı yazılımlara üçüncü kişilerin bilgilerine erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. İncelemelerde 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu belirlendi.

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MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) ortak çalışmaları sonucunda, sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli "Aydo Yazılım" adlı şirkete operasyon düzenlendi.

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5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

MİT'ten korsan sorgulamalara operasyon (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)MİT'ten korsan sorgulamalara operasyon (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SENDİKA YAZILIMLARINA SORGU ARAYÜZÜ EKLENDİ

MİT'in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkân sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-3

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-4

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bu durum üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.

SİSTEM KAYITLARINDA "NVİ" İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında "NVİ" ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.

MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-5

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA DA HİZMET VERİYORDU

Yapılan soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım'ın "Clock&Wise" adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi.

MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-6

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı ortaya çıkarılmış oldu.

Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

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MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-8 MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-9 MİT'ten Aydo Yazılım'a siber casusluk operasyonu: 5 şüpheli gözaltında!-10
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