İstanbul’da yağmur trafiği artırdı: Yoğunluk yüzde 83’e ulaştı
İstanbul’da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelindeki trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 83’e çıkarken kent genelinde bu oran yüzde 71 olarak ölçüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantılarında araç kuyrukları uzadı.
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sabah saatlerinde başlayan hafif yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve bağlantı yollarındaki araç yoğunluğu arttı. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı güzergâhlarda trafik yer yer durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Aynı saatlerde etkili olan yağış, İstanbul'da vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.
ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 83'E ULAŞTI
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli yönündeki trafik ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.
D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölgelerde trafik durma noktasına geliyor. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunluk gözleniyor.
TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir ve Sancaktepe ile Sultanbeyli arasındaki bölgede araçlar ağır seyrediyor.
Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı kesimlerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.
AVRUPA YAKASI'NDA DA YOĞUNLUK VAR
Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de yoğunluk yaşanıyor.
D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar ve Beylikdüzü mevkilerinde, Edirne istikametinde ise Bahçelievler mevkisinde trafik yoğunluğu gözleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Avrupa Yakası'nda yüzde 63 olarak ölçülen yoğunluk, kent genelinde yüzde 71'e ulaştı.
YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Havanın soğumasıyla sonbahar kendisini hissettirmeye başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları ince kıyafetlerle dışarı çıkarken bazıları montlarını giydi. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalananlar ise mont ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
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