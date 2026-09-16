İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde de bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan hafif yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve bağlantı yollarındaki araç yoğunluğu arttı. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı güzergâhlarda trafik yer yer durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Aynı saatlerde etkili olan yağış, İstanbul'da vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı. (Fotoğraflar: DHA) ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 83'E ULAŞTI Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli yönündeki trafik ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor. D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal ile Kadıköy arasında bazı bölgelerde trafik durma noktasına geliyor. Ankara istikametinde ise Göztepe, Ataşehir ve Maltepe bölgelerinde yoğunluk gözleniyor.