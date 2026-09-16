İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm için önemli bir destekleyici güç oldu. Kampanya kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 435 bin 683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, bu yıl sonuna kadar bu sayının 500 bini aşacağı öngörüldü.

Sektör temsilcileri, kararın megakent İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağını, dönüşüm kararı vermekte zorlanan malikler için yeni bir fırsat penceresi açıldığını ifade etti.

Evini yenileyenlere hibe, kredi ve tahliye desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin liraya varan finansman imkanı içeren kampanyanın 2027 sonuna kadar uzatılması da, evini yenilemek isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü.

VATANDAŞA ZAMAN SAĞLADI

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, kentsel dönüşümün önündeki en önemli sorunlardan birinin finansman olduğunu belirterek, "Ancak tek sorun finansman değil. Özellikle çok sayıda bağımsız bölümün bulunduğu sitelerde maliklerin beklentilerinin farklı olması, müteahhit seçiminde yaşanan anlaşmazlıklar, arsa payı problemleri ve proje koşulları dönüşüm sürecinin yıllarca uzamasına neden olabilmekte. Kampanyanın uzatılması, bu yapılarda maliklerin doğru bilgilendirilmesi, uzlaştırılması ve projelerin sağlıklı şekilde hazırlanması için ilave zaman sağladı" şeklinde konuştu.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da kentsel dönüşümün zorlu ve uzun süren bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyasının süresinin uzatılması yapı stokumuzun dönüşmesine anlamlı bir katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

6 ADIMDA YARISI BİZDEN FIRSATI

Malikler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara başvurarak evinin bulunduğu binanın risk durumunun belirlenmesini talep eder. Kat maliklerinin yüzde 50+1'inin onayıyla karar alınarak bir müteahhit (yüklenici firma) ile anlaşma gerçekleştirilir. Hazırlanan yeni mimari projede toplam inşaat alanı (otopark ve sığınak hariç) ve bağımsız bölüm sayısı, eski binanın 1,5 katını geçmemeli. İlçe belediyesinden yeni projenin inşaat ruhsatı alınır ve tapuda kat irtifakı kurulur. Kat irtifakı tapuları, müteahhit sözleşmesi ve riskli yapı raporu ile ilçe belediyesine hak sahipliği tespiti için başvuru yapılır. Belediye dosyayı onayladıktan sonra Bakanlık (Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü) hak sahiplerine randevu verir. Hak sahipleri hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesini imzalar.

GÜÇLÜ DESTEK

Konutlar için

Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da tahliye desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor.

İş yerleri için

437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkanı için 875 bin lira da kredi imkanı sunuluyor.

Alan bazlı dönüşüm için

TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.