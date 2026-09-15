Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını kırsal bölgelerde yoğunlaştırdı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında 14 Eylül sabahı "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan C.S.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyondan görüntüler. (Fotoğraflar: DHA)

PÖH VE JÖH TİMLERİ PÜLÜMÜR VADİSİ'NDE

C.S.'nin Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de çalışmalara katıldı.

Bölgenin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle karadan sürdürülen aramalara havadan da destek verildi. İHA'larla ormanlık alanlar ve olası kaçış güzergahları kontrol edilirken, özel harekat timleri sarp arazide arama yaptı.

TERMAL KAMERAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ

Gece saatlerinde de devam eden çalışmalarda termal kamera sistemlerinden yararlanıldı. Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık bölgede yapılan taramada ısı tespiti üzerine ekipler belirlenen noktaya yönlendirildi.

Aramalarını yoğunlaştıran özel harekat timleri, C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G.'yi kırsal alanda tespit etti. İki şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.