Pülümür Vadisi’nde nefes kesen operasyon! Aranan suç örgütü lideri yakalandı
Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde ormanlık ve sarp arazide saklandığı değerlendirilen, hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri C.S., PÖH ve JÖH timlerinin İHA ve termal kameralarla yürüttüğü operasyonla yakalandı. C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği belirtilen T.G. de gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında 14 Eylül sabahı "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan C.S.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını kırsal bölgelerde yoğunlaştırdı.Aranan suç örgütü lideri yakalandı
PÖH VE JÖH TİMLERİ PÜLÜMÜR VADİSİ'NDE
C.S.'nin Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de çalışmalara katıldı.
Bölgenin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle karadan sürdürülen aramalara havadan da destek verildi. İHA'larla ormanlık alanlar ve olası kaçış güzergahları kontrol edilirken, özel harekat timleri sarp arazide arama yaptı.
TERMAL KAMERAYLA YERİ TESPİT EDİLDİ
Gece saatlerinde de devam eden çalışmalarda termal kamera sistemlerinden yararlanıldı. Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık bölgede yapılan taramada ısı tespiti üzerine ekipler belirlenen noktaya yönlendirildi.
Aramalarını yoğunlaştıran özel harekat timleri, C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G.'yi kırsal alanda tespit etti. İki şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.
AKARSUDAN GEÇİRİLEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARILDI
Sarp arazi ve akarsu nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede yakalanan C.S., özel harekat ekiplerinin güvenlik önlemleri altında vadiden çıkarıldı. C.S., ekiplerle birlikte akarsuyun içerisinden yürütülerek karşı kıyıya geçirildi.
Ardından güvenli bölgeye ulaştırılan C.S. gözaltına alındı. C.S.'nin kaçmasına ve kırsal bölgede saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G. de yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından C.S., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
T.G. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.