Moldova makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kırmızı bültenli firari Ion Rusu (32), İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen nefes kesen bir operasyonla gözaltına alındı.

MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü.