Esenyurt'ta nefes kesen operasyon: Kırmızı bültenle aranan Ion Rusu yakalandı
Moldova tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Ion Rusu, Esenyurt'ta yakalandı. MİT Bölge Başkanlığı ve emniyet ekiplerinin müşterek operasyonuyla gözaltına alınan uluslararası firari, yasal işlemlerinin ardından ülkesine iade edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
Moldova makamları tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kırmızı bültenli firari Ion Rusu (32), İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen nefes kesen bir operasyonla gözaltına alındı.
MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü.
ADRESİ ESENYURT'TA TESPİT EDİLDİ
Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, Moldova'ya iadesi amacıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ion Rusu'nun Esenyurt'ta saklandığı adres belirlendi. Ekipler, 15 Eylül'de tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEK
Baskında yakalanarak gözaltına alınan Ion Rusu, işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyetteki adli süreçleri ve gerekli yasal işlemleri tamamlanacak olan şüphelinin, ülkesine iade edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.