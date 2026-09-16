Başkan Erdoğan konvoyu neden durdurdu? Emre Vural o anları ve yıllar önceki 15 Temmuz diyaloğunu anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki programı sonrası konvoyunu durdurup yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, unutulmaz buluşmanın perde arkasını anlattı. Erdoğan’la 2018’de yaşadığı 15 Temmuz diyaloğunu da paylaşan Vural, gençlere “Bize düşen, bu liderin omzundaki yükü biraz olsun alabilmek ve ona dua etmektir” sözleriyle seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, unutulmaz buluşmayı anlattı.
Gençlere de seslenen Vural, "Bize düşen, bu liderin omzundaki yükü biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona dua etmektir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki programlarına katılarak sevgisini her fırsatta gösteren Emre Vural, Samsun'da yaşanan son buluşmanın perde arkasını A Haber'e anlattı.
Vural, Başkan Erdoğan ile 2018 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşen ve hafızasında yer eden 15 Temmuz diyaloğunu da paylaştı.Başkan Erdoğan ile görüşen Emre Vural konuştu
GÖZ GÖZE GELİNCE KONVOYU DURDURDU
Samsun Şehir Hastanesi açılış programının ardından evine dönerken Başkan Erdoğan'ın konvoyuyla karşılaştığını belirten Vural, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"En güzel anlardan biri, iki gün önce Cumhurbaşkanımızın programında yaşananlardı. Şehir Hastanemizin açılış programı bittikten sonra evime doğru dönerken Yalı Kafe programının olduğu bölgede Cumhurbaşkanımızın konvoyunun otobüsünün karşıdan geldiğini gördüm. O an anneme tamamen spontane bir şekilde 'Yanında duralım da otobüse bir el sallayalım' tarzında bir istekte bulundum. Otobüs bana yaklaştığında Cumhurbaşkanımızla göz göze geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız otobüsü durdurdu, aşağıya indi, halimi hatırımı sordu, bir isteğimin olup olmadığını sordu."
Başkan Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilenmesinin unutamayacağı bir an olduğunu belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gerçekten çok güzel bir hareketti. Bu, kendi adıma bir mutluluk değil; beni mutlu eden kısım şurası: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, yolda bir engelli vatandaşını görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini hatırını sorabiliyor. Çok kalpten ve samimi şekilde yapılan bir hareketti, unutamayacağım bir an oldu."
GENÇLİK BULUŞMASINDA DUYGULANDIRAN SÖZLER
Bu karşılaşmanın ardından Yalı Kafe'de düzenlenen gençlik programına davet edildiğini aktaran Vural, burada yaşanan diyaloğun salondakilere duygusal anlar yaşattığını söyledi.
Vural, "Sonrasında Yalı Kafe'deki gençlik programına beni davet etti. Soru-cevap kısmında söz bana geldiğinde bu olayı gençlerle paylaştım. Orada Cumhurbaşkanımız söz alıp 'Eğer ben o otobüsten inmeseydim, yanına gelip halini hatırını sormasaydım, Allah'a bunun hesabını nasıl verebilirdim?' deyince o an oradaki herkes bir anda duygusal anlar yaşadı. Tekrardan kalbimizde taht kurdu, tarifi zor dakikalardı" ifadelerini kullandı.
2018'DEKİ BULUŞMAYI DA UNUTMADI
Başkan Erdoğan ile 2018 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlatan Vural, aralarında geçen 15 Temmuz diyaloğunun hafızasında özel bir yer tuttuğunu dile getirdi.
Vural, "2018 yılında havalimanında karşılamaya gitmiştim. Selamlaştık, yine sağ olsun halimi hatırımı sordu ve devamında bana 'Emre çok enerjiksin, Türkiye'nin dört bir yanını benimle birlikte dolaşıyorsun engelli olmana rağmen. Hiç mi bir gün engelli olduğuna isyan etmedin ya da üzülmedin?' dedi" sözleriyle o günü anlattı.
Başkan Erdoğan'ın sorusuna verdiği cevabı da paylaşan Vural, şöyle devam etti:
"Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza, hiçbir zaman engelli olduğuma isyan etmediğimi ama tek bir gün, 15 Temmuz 2016 gecesi dışarıya çıkıp bir şeyler yapamadığım, sadece evde kaldığım için engelli olduğuma çok üzüldüğümü söyledim. Bunu duyunca Sayın Cumhurbaşkanımız o dakikalarda çok hüzünlendi. O an hafızamda her zaman kayıtlı kalacak."
GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
Yaşadığı buluşmaların ardından gençlere de mesaj veren Emre Vural, Başkan Erdoğan'ın omuzladığı sorumluluğa destek olunması gerektiğini söyledi.
Vural, "Böyle bir Cumhurbaşkanımız var, böyle bir liderimiz var. Bize düşen, gençlere düşen, aslında hepimize düşen: bu liderin omzundaki yükü kaldırmak, onun yükünden biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona sabah akşam dua etmektir. Hepimize böyle asil bir görev düşüyor" ifadelerini kullandı.
LGBT propagandasına yargı freni
Şeytantepe belgeseli YouTube'dan kaldırıldı