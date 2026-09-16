Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Şehir Hastanesi açılışının ardından gençlerle buluştuğu program öncesinde konvoyunu durdurarak yanına gittiği doğuştan bedensel engelli Emre Vural, unutulmaz buluşmayı anlattı. Gençlere de seslenen Vural, "Bize düşen, bu liderin omzundaki yükü biraz olsun alabilmek, onun yolundan gidebilmek ve ona dua etmektir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki programlarına katılarak sevgisini her fırsatta gösteren Emre Vural, Samsun'da yaşanan son buluşmanın perde arkasını A Haber'e anlattı. Vural, Başkan Erdoğan ile 2018 yılında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşen ve hafızasında yer eden 15 Temmuz diyaloğunu da paylaştı. Başkan Erdoğan ile görüşen Emre Vural konuştu

Duygu dolu anları anlattı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv) GÖZ GÖZE GELİNCE KONVOYU DURDURDU Samsun Şehir Hastanesi açılış programının ardından evine dönerken Başkan Erdoğan'ın konvoyuyla karşılaştığını belirten Vural, yaşananları şu sözlerle anlattı: "En güzel anlardan biri, iki gün önce Cumhurbaşkanımızın programında yaşananlardı. Şehir Hastanemizin açılış programı bittikten sonra evime doğru dönerken Yalı Kafe programının olduğu bölgede Cumhurbaşkanımızın konvoyunun otobüsünün karşıdan geldiğini gördüm. O an anneme tamamen spontane bir şekilde 'Yanında duralım da otobüse bir el sallayalım' tarzında bir istekte bulundum. Otobüs bana yaklaştığında Cumhurbaşkanımızla göz göze geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız otobüsü durdurdu, aşağıya indi, halimi hatırımı sordu, bir isteğimin olup olmadığını sordu." Başkan Erdoğan'ın kendisiyle yakından ilgilenmesinin unutamayacağı bir an olduğunu belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gerçekten çok güzel bir hareketti. Bu, kendi adıma bir mutluluk değil; beni mutlu eden kısım şurası: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, yolda bir engelli vatandaşını görüp otobüsünü durdurup aşağı inip halini hatırını sorabiliyor. Çok kalpten ve samimi şekilde yapılan bir hareketti, unutamayacağım bir an oldu."