Soruşturmayla birlikte 2,9 milyon izlenen "Şeytantepe" belgeseline erişim engeli getirildi. Belgesel, YouTube'dan da kaldırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında 26 Ağustos tarihinde adli soruşturma başlattı.

2,9 milyon kez izlenen “Şeytantepe” belgeseline erişim engeli getirildi.

"GERÇEK SUÇLU GÖLGELENDİ" İDDİASI

Söz konusu yayında Narin Güran cinayeti soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin jandarma, yargı ve medya üçgeninde bir toplumsal linç ile hukuk faciasına dönüştüğü öne sürülerek, bilimsel verilerden uzaklaşıldığı, uydurulmuş senaryolar ve tartışmalı baz raporlarıyla gerçek suçlunun gölgelendiği iddia edildi.

Ayrıca adaletin tesisinden ziyade kamuoyu baskısını dindirmek amacıyla jet bir yargılama yapılarak Güran ailesinin suçlu ilan edildiği, bu süreçte "hayalet" olarak nitelenen Nevzat Bahtiyar'ın şüpheli konumu ile ölümdeki cinsel istismar emarelerinin (PSA bulgusu) göz ardı edildiği ve hatalı yürütülen soruşturma ile manipülatif medya dili sebebiyle gerçek failin ile cinayet sebebinin karanlıkta kaldığı ileri sürüldü.

Söz konusu belgeselde tespit edilen iddialardan birkaçı: