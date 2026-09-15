Narin Güran soruşturmasını hedef alan Şeytantepe belgeseline erişim engeli getirildi: YouTube'dan silindi
2,9 milyon kez izlenen “Şeytantepe” belgeseline erişim engeli getirildi, yapım YouTube’dan da kaldırıldı. Narin Güran soruşturmasıyla ilgili belgesel hakkında 26 Ağustos’ta adli soruşturma başlatılırken, Başsavcılık MASAK’tan 31 kişinin finansal hareketlerinin incelenmesini istedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında "Şeytantepe" belgeseli hakkında 26 Ağustos tarihinde adli soruşturma başlattı.
BELGESELE ERİŞİM ENGELİ
Soruşturmayla birlikte 2,9 milyon izlenen "Şeytantepe" belgeseline erişim engeli getirildi. Belgesel, YouTube'dan da kaldırıldı.
"GERÇEK SUÇLU GÖLGELENDİ" İDDİASI
Söz konusu yayında Narin Güran cinayeti soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin jandarma, yargı ve medya üçgeninde bir toplumsal linç ile hukuk faciasına dönüştüğü öne sürülerek, bilimsel verilerden uzaklaşıldığı, uydurulmuş senaryolar ve tartışmalı baz raporlarıyla gerçek suçlunun gölgelendiği iddia edildi.
Ayrıca adaletin tesisinden ziyade kamuoyu baskısını dindirmek amacıyla jet bir yargılama yapılarak Güran ailesinin suçlu ilan edildiği, bu süreçte "hayalet" olarak nitelenen Nevzat Bahtiyar'ın şüpheli konumu ile ölümdeki cinsel istismar emarelerinin (PSA bulgusu) göz ardı edildiği ve hatalı yürütülen soruşturma ile manipülatif medya dili sebebiyle gerçek failin ile cinayet sebebinin karanlıkta kaldığı ileri sürüldü.
Söz konusu belgeselde tespit edilen iddialardan birkaçı:
- Soruşturmanın etkin yürütülmediği ve kim bulunduysa toplanıp götürülerek olayın kapatılmaya çalışıldığı iddiası (Rojda Altıntaş)
- Cinayetin jandarma tarafından karartıldığı ve bazı gazetecilerin katili gizlediği iddiası (İsmail Saymaz)
- Jandarmanın kumpas kurduğu iddiası (Tuncay Beşikçi)
- Soruşturmayı yürüten yetkililerin cinciler, hocalar ve çubukçulardan medet umduğu iddiası (Mustafa Demir)
- Karakol komutanının son teknoloji diye çubukçu getirdiği iddiası (Berat Güran)
- Gerçek deliller yerine sürekli delil üretilmeye çalışıldığı iddiası (Erhan Güran)
- Şöhret peşindeki gazetecilerin devşirilerek kamuoyunun bir yalana ikna edildiği iddiası (İsmail Saymaz)
- Soruşturmacıların sosyal medyaya el altından uydurulmuş senaryolar servis ettiği iddiası (Onur Akdağ)
- Nevzat Bahtiyar'a "Sen yapmadın, sadece attın" denilerek jandarmanın kendisini kurtarmaya çalıştığı iddiası (Mehmet Arslan)
- Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin failiyken kolluğun katkısıyla davanın mağduru haline getirildiği iddiası (İsmail Saymaz)
- Nevzat Bahtiyar'ın pedofili olma ihtimalinin ve PSA bulgusunun konuşulmasına müsaade edilmediği iddiası (Rojda Altıntaş)
- Nevzat Bahtiyar'ın eşi ve annesinin ifadelerinin İsmail Saymaz'ın gündeme getirmesiyle alındığı iddiası (İsmail Saymaz)
- Kendi pozisyonlarını korumak isteyenlerin Güran ailesini medya aracılığıyla suçlu ilan edip harcadığı iddiası (Mustafa Demir)
- Adalet Bakanı'nın iddianame çıkmadan katilleri işaret ederek toplumu yönlendirdiği iddiası (Yılmaz Demiroğlu)
- Eksik yönlere dikkat çekerek 14 maddelik şerh düşen istinaf başkanının görevden alındığı iddiası (Dış Ses)
- Dava dosyasındaki bilirkişi raporunun sahte, uydurma ve hayali bir rapor olduğu iddiası (Tuncay Beşikçi)
- Narin'deki PSA bulgusunun "kadınlarda da bulunur" denilerek istismar ihtimalinin örtbas edildiği iddiası (Onur Akdağ)
- Narin öldürülmeden hemen önce alanı gören kameranın birileri tarafından kontrol amaçlı düzeltildiği iddiası (Dış Ses)
- Nevzat Bahtiyar gözaltındayken telefonunun jandarma tarafından sıfırlanmaya çalışıldığı iddiası (Tuncay Beşikçi)
31 KİŞİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENECEK
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamındaki soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazı gönderdi.
Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen yazıda, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.