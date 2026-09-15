Sosyal medya platformları ve internet üzerinden yürütülen LGBT propagandasına karşı kapsamlı denetimler devam ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri doğrultusunda harekete geçen Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri, toplum yapısını, kamu düzenini ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetlere karşı peş peşe erişim engeli kararları verdi.

MAHKEME GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Hakimlikler, 5651 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları incelemelerde söz konusu paylaşımların suç işlenmesine zemin hazırladığı, kamu düzenini, genel sağlığı ve aile yapısını olumsuz etkilediği sonucuna vardı. İhlallerin münferit içeriklerle sınırlı kalmayıp hesaplar üzerinden süreklilik kazandığı vurgulanarak ilgili profillere ve internet sayfalarına doğrudan erişimin durdurulmasına hükmedildi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ HEDEF ALAN SAYFALAR KAPATILDI

Kararlarda dikkat çeken en önemli ayrıntı, hedef kitlesi doğrudan üniversite öğrencileri olan gayriresmi oluşumlar oldu. ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Marmara, Başkent ve Koç başta olmak üzere birçok üniversitenin ismini arkasına alarak kampüslerde yaygınlaşmaya çalışan sapkın kulüp hesapları kapatıldı.

İŞTE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN O HESAPLAR:

Sıra Hesap / Bağlantı 1 https://x.com/barbarosaltug 2 https://x.com/snyzbgl 3 https://x.com/gumustasozlem 4 https://x.com/umutsendikasi_ 5 https://x.com/petrocelli1871 6 https://x.com/gdevirecek111 7 https://x.com/oakarsucelik 8 https://x.com/tiplgbtiburo 9 https://x.com/benimbenkardi 10 https://x.com/KaosGLHaber 11 https://x.com/evrenselgzt 12 https://x.com/adaletsosyalizm 13 https://x.com/yildiztaryeni 14 https://x.com/mahalledelgbti 15 https://x.com/mor_dayanisma 16 https://x.com/ozgurgenckadin4 17 https://x.com/tiplgbtiburo 18 https://x.com/Ecesowicked 19 https://x.com/firatfistik 20 https://x.com/BarisAkademik 21 https://x.com/kadin_savunmasi 22 https://x.com/Alikev_org 23 https://x.com/TravmaDernek 24 https://x.com/aforgutu 25 https://x.com/aralikfeminist_ 26 https://x.com/HAKinsiyatifi 27 https://x.com/mlsaturkey 28 https://www.instagram.com/kuirfest 29 https://www.instagram.com/queercyprus 30 https://www.instagram.com/kuirbkus_ 31 https://www.instagram.com/kozgunkuir 32 https://www.instagram.com/etu_kuir 33 https://www.instagram.com/kuir.mahzen 34 https://www.instagram.com/kuirtipogrenci 35 https://www.instagram.com/kuiradu 36 https://www.instagram.com/kuiradyan 37 https://www.instagram.com/kuiryildiz 38 https://www.instagram.com/kuirkonya 39 https://www.instagram.com/kuireski 40 https://www.instagram.com/kuirmarmara 41 https://www.instagram.com/kuirgaming 42 https://www.instagram.com/kuiraybu 43 https://www.instagram.com/hacettepekuirdayanismasi 44 https://www.instagram.com/baskentkuir 45 https://www.instagram.com/trabzonkuirtoplulugu 46 https://www.instagram.com/kuirtipogrencileri 47 https://www.instagram.com/eskikuir 48 https://www.instagram.com/gaymekanlgbtarayis 49 https://www.instagram.com/mor_dayanisma 50 https://www.instagram.com/bodrumkadinplatformu_ 51 https://www.instagram.com/demoskolektif 52 https://www.instagram.com/mefesitlik 53 https://www.instagram.com/mentesekadinplatformu 54 https://www.instagram.com/kadinsavunmasi 55 https://www.instagram.com/maugender 56 https://www.instagram.com/listagdernegi 57 https://www.instagram.com/sakaryalgbtidayanismasi 58 https://www.instagram.com/lgbtifarkindalik 59 https://www.instagram.com/istanbul_lambda_ana_hesap 60 https://www.instagram.com/ankarabarolgbTIhaklarimerkezi 61 https://www.instagram.com/gmagturkiye 62 https://www.instagram.com/turklgbttoplulugu 63 https://www.instagram.com/equalityturkiye 64 https://www.instagram.com/izmir.pride1 65 https://www.instagram.com/pride.ankara 66 https://www.instagram.com/direnis_in_renkleri10 67 https://www.instagram.com/genc_kapatilamaz_izmirr.35 68 https://www.instagram.com/transonurhaftasi 69 https://www.facebook.com/komunistlgbt 70 https://www.facebook.com/queercyprus 71 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067701393905 72 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067529886452 73 https://www.facebook.com/profile.php?id=100090580525501 74 https://www.tiktok.com/@luxoynuyom_ 75 https://www.tiktok.com/@cigkofteyiseveriim 76 https://www.tiktok.com/@aysegul.div 77 https://www.tiktok.com/@dasycoss 78 https://www.tiktok.com/@hazel_ziyagil 79 https://www.tiktok.com/@remyener 80 https://www.tiktok.com/@iamdevinx 81 https://www.tiktok.com/@elisgunesu 82 https://www.tiktok.com/@ruyaseriin 83 https://www.tiktok.com/@ecrinpatos 84 https://www.tiktok.com/@darcyism 85 https://www.tiktok.com/@gmagturkiye 86 https://www.tiktok.com/@cesurkacav096 87 https://www.tiktok.com/@obircorumluu 88 https://www.tiktok.com/@bornoz 89 https://www.tiktok.com/@asywc2s0 90 https://www.tiktok.com/@ardaishow 91 https://www.tiktok.com/@pigi_love0 92 https://www.tiktok.com/@akdenisli 93 https://www.tiktok.com/@wlwtime 94 https://www.tiktok.com/@notyetese 95 https://www.tiktok.com/@lgbt.dostu 96 https://www.tiktok.com/@lgbt06single 97 https://www.tiktok.com/@lgbttr 98 https://www.tiktok.com/@aydansnrq 99 https://www.tiktok.com/@prettiboy21 100 https://www.tiktok.com/@cemreayyay 101 https://www.tiktok.com/@chiara.baj 102 https://www.tiktok.com/@lgbt_turkiye 103 https://www.tiktok.com/@loveinrainbow0 104 https://www.tiktok.com/@siktigiminhomofobikleri 105 https://www.tiktok.com/@lgbtikizleri 106 https://www.tiktok.com/@taksim.gay 107 https://www.tiktok.com/@gay.turkish 108 https://www.mordayanisma.org/linkler/ 109 https://docs.google.com/forms/d/1_b5qoS 110 https://www.youtube.com/channel/UCsEMlev86411oIVhs3S8nKg

KARAR BTK VE SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLDİ

Mersin Sulh Ceza Hakimlikleri, erişim engeli kararlarının gecikmeksizin uygulanması amacıyla listeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletti. Kamu düzenini ve toplumsal değerleri korumaya yönelik dijital denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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