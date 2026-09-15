Kampüslerdeki gençliği hedef alan LGBT propagandasına yargı freni: Yüzlerce hesaba erişim engeli
Özellikle üniversite gençliğini hedef alarak kampüslerde yayılmaya çalışan LGBTİ+ odaklı oluşumlara yargıdan müdahale geldi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet'in talebiyle harekete geçen Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri, üniversitelerin adını kullanarak sosyal medyada propaganda yürüten çok sayıda topluluk ve hesaba erişim engeli getirdi.
Sosyal medya platformları ve internet üzerinden yürütülen LGBT propagandasına karşı kapsamlı denetimler devam ediyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri doğrultusunda harekete geçen Mersin 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri, toplum yapısını, kamu düzenini ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetlere karşı peş peşe erişim engeli kararları verdi.
MAHKEME GEREKÇEYİ AÇIKLADI
Hakimlikler, 5651 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları incelemelerde söz konusu paylaşımların suç işlenmesine zemin hazırladığı, kamu düzenini, genel sağlığı ve aile yapısını olumsuz etkilediği sonucuna vardı. İhlallerin münferit içeriklerle sınırlı kalmayıp hesaplar üzerinden süreklilik kazandığı vurgulanarak ilgili profillere ve internet sayfalarına doğrudan erişimin durdurulmasına hükmedildi.
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ HEDEF ALAN SAYFALAR KAPATILDI
Kararlarda dikkat çeken en önemli ayrıntı, hedef kitlesi doğrudan üniversite öğrencileri olan gayriresmi oluşumlar oldu. ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Marmara, Başkent ve Koç başta olmak üzere birçok üniversitenin ismini arkasına alarak kampüslerde yaygınlaşmaya çalışan sapkın kulüp hesapları kapatıldı.
KARAR BTK VE SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLDİ
Mersin Sulh Ceza Hakimlikleri, erişim engeli kararlarının gecikmeksizin uygulanması amacıyla listeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletti. Kamu düzenini ve toplumsal değerleri korumaya yönelik dijital denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.