Şüpheliler, Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ŞÜPHELİ
GÖREV / ŞİRKET / DEĞERLENDİRME
Halil ÇADIR
Doğanbey Beldesi Eski Belediye Başkanı
Hüseyin KOCAER
Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi / Fulya Lojistik Temizlik Tekstil Gıda Şirketi Sahibi
Doğan SARIKAYA
Buca Belediyesi Meclis Üyesi / Duru Yapı Denetim Şirketi Sahibi
Ergin DOĞAN
Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü
Zafer KARAMAN
Seferihisar Belediyesi Gelirler Müdürü
Koray İPEKTEN
Seferihisar Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü
İlhan ODABAŞI
Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü
Abdurrahman ARGIN
Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü
Erkan DEMİR
Seferihisar Belediyesi Eski İmar Müdürü
Ahmet Özgür ADANA
Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü
Güldem ÇINAR
Seferihisar Belediyesi Mühendisi / Eski Plan Proje Müdürü
Sıracettin YARDIMCI
Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde inşaat mühendisi
Baran SARUHAN
Seferihisar Belediyesinde mimar
Mehmet GÜL
Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde makam şoförü
Serter ŞİMŞEKLER
Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde makam şoförü
Sertaç YALÇINKAYA
Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü numarataj görevlisi
Samed ÖZER
Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde harita teknikeri
İlkay YULUĞ
Seferihisar Belediyesi Özel Kalem memuru
Yunus ALTINTAŞ
Seferihisar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı
Şahin YAVUZ
Seferihisar Belediyesi iştirak şirketinde teknisyen/tekniker
Ahmet Emre TOZDUMAN
Seferihisar Belediyesi bilgisayar işletmeni
Tuğrul SEKMEN
DSC İnşaat Mimarlık Mühendislik Danışma Şirketi teknik servis elemanı
Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ
Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat ve Siyah İnci Organizasyon şirketlerinin sahibi
Tunakan ERCİYAS
Anadolu Karya Gıda Sağlık Turizm, Neva İnşaat ve Siyah İnci Organizasyon şirketlerinin sahibi
Emin HUYLU
Taner Huylu isimli şirkette müteahhit
Mithat Can HIZARCI
De Kopiyer İnşaat çalışanı / Emrah Ayverdi suç örgütü mensubu olduğu değerlendirilen şüpheli
Bülent ALTUN
De Kopiyer İnşaat ve Vensa Dizayn Mobilya İnşaat şirketlerinin sahibi
Kadir ALTUN
De Kopiyer İnşaat sahibi
Emrah AYVERDİ
HC Limuzin Turizm Taşımacılık şirketinde çalışan / organize suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen şüpheli
Eşref KURUÇAY
Kuruçay Grup-Hitit BLG Cengizoğulları İnşaat şirket sahiplerinden / Kuruçaylar suç örgütü liderlerinden olduğu değerlendirilen şüpheli
Mevlüt TAŞ
Kardeşler Asansör İnşaat şirketi sahibi
Kazım PARLAK
GG Tasarım İnşaat ve Kazım Parlak Ege Gözde Yapı Tasarım şirketi sahibi
Zeynel AÇIKGÖZ
TES-İŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi
Metin ERSAY
Ersay Proje İnşaat şirket sahiplerinden / müteahhit
Mustafa DURAK
Sönmezoğlu İnşaat şirketi muhasebecisi
Zeki SEYYAR
Meze SA İnşaat şirketi sahibi
İsmail Türker ÇINAR
Konsept Tekstil Gıda İnşaat şirketi sahibi
Umut PEKÖZ
S.S. Seferihisar Pınarköy Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi
Samet KARATAŞ
Salih Değerli isimli şahıs şirketinde işçi
Yasemin KARABULUT
Beyka Danışmanlık Gayrimenkul şirketi sahibi
Batuhan BURNAZLAR
Hayat Kimya Anonim Şirketi yöneticisi
Beyza ARGIN
Beyza Argın isimli şahıs şirketi sahibi
İrem İNCESU
Beyza Argın isimli şahıs şirketinde fizyoterapist
Rıfkı BİR
Fulya Lojistik Temizlik Tekstil Gıda Şirketi şoförü
Eray AYVALI
Mimas Transport Turizm şirketi sahibi
Coşan İLDUN
Coşan İldun Turizm şirketi sahibi
İsmail Emre MÜEZZİNOĞLU
Şampiyon Dizel 43 Otomotiv İnşaat şirketi sahibi
Metin POLAT
Akar Taahhüt Yapı İnşaat şirketi yöneticisi
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyede inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının yakalanması için 11 Eylül'de operasyon düzenlemişti.