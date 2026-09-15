Haliç'te ağır koku ve su rengindeki değişim, vatandaşların tepkisine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

Lodos olduğu zaman koku olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Umul, "Buranın havası karayelle birlikte lodosa dönüyor, lodosla beraber karayele dönüyor. Gün batıyor, gün açmıyor. 7 metrenin altındaki çamur, 17 metre su yukarı çıkıyor. Alttaki çamurda insan boğulursa zor kurtulur. Lodos olduğunda burada koku yapar, burası temizlendi ama halk olarak birlikte hareket edersek bu iş rahatlar, bir, iki kişinin yapacağı iş değil. Hepimiz durumu İBB'ye ileteceğiz ya da başka bir kuruma burası temizlenmeli" dedi.

Balçık kokusu geldiğini ifade eden Latif İçten, "Dünyanın en güzel yeri burası. Yetkililerden bu konuya çözüm üretilmesini istiyoruz. Buraya bir el atsınlar. Balçık kokusu geliyor" şeklinde konuştu.

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