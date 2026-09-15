CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti

Haliç'te pis kokuyla birlikte suyun renginin değişmesi vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar, özellikle lodoslu havalarda artan kokunun dipte biriken balçıkla bağlantılı olduğunu savunarak İBB'yi suçladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1997'de belediye başkanlığı döneminde arıtma tesisleri devreye alınarak temizlenen Haliç, CHP'li İBB'nin yönetiminde eski günlerine dönmeye başladı. Eyüpsultan sahilinde günlerdir etkisini sürdüren ağır kokunun ardından Haliç'te suyun renginin değiştiği görüldü.

Ağır koku, bölgede yürüyüş yapan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Haliç'te ağır koku ve su rengindeki değişim, vatandaşların tepkisine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA, Takvim Fotoğraf Arşivi)Haliç'te ağır koku ve su rengindeki değişim, vatandaşların tepkisine neden oldu. (Fotoğraflar: İHA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

LODOSTA KOKU ARTIYOR

Kötü koku nedeniyle sahilde vakit geçirmekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, kokunun Haliç'te yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti-3

Lodos olduğu zaman koku olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Umul, "Buranın havası karayelle birlikte lodosa dönüyor, lodosla beraber karayele dönüyor. Gün batıyor, gün açmıyor. 7 metrenin altındaki çamur, 17 metre su yukarı çıkıyor. Alttaki çamurda insan boğulursa zor kurtulur. Lodos olduğunda burada koku yapar, burası temizlendi ama halk olarak birlikte hareket edersek bu iş rahatlar, bir, iki kişinin yapacağı iş değil. Hepimiz durumu İBB'ye ileteceğiz ya da başka bir kuruma burası temizlenmeli" dedi.

Balçık kokusu geldiğini ifade eden Latif İçten, "Dünyanın en güzel yeri burası. Yetkililerden bu konuya çözüm üretilmesini istiyoruz. Buraya bir el atsınlar. Balçık kokusu geliyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti-5 Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti-6 Başkan Erdoğan temizletmişti! CHP'li İBB döneminde Haliç yine bataklığa dönüyor: Kokudan duramayan vatandaşlar isyan etti-7

Karabağlar TOKİ projesinde çalışmalar hızlandı! 786 konut, 10 dükkân ve 1 cami inşa ediliyor
SONRAKİ HABER

786 konut için çalışmalar hızlandı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler