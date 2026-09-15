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İstanbul’da okul trafiği ikinci günde yüzde 58’e çıktı: Ana arterlerde sürücüler zorlandı

İstanbul’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ikinci gününde trafik yoğunluğu yeniden yükseldi. İlk gün İstanbul Valiliğinin aldığı önlemlerle yüzde 51 seviyesinde tutulan oran, sabah saatlerinde ana arterler ve bağlantı yollarında araç sayısının artmasıyla yüzde 58’e çıktı. Sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul’da okul trafiği ikinci günde yüzde 58’e çıktı: Ana arterlerde sürücüler zorlandı

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu ikinci günde de yükseldi. İstanbul Valiliğinin okulların açıldığı ilk gün aldığı trafik tedbirleri sayesinde yoğunluk yüzde 51 seviyesinde tutulurken, ikinci gün sabah saatlerinden itibaren ana arterler ve bağlantı yollarında araç sayısının artmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da eğitim yılının ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 58’e yükseldi. (Fotoğraflar: İHA)İstanbul’da eğitim yılının ikinci gününde trafik yoğunluğu yüzde 58’e yükseldi. (Fotoğraflar: İHA)

İKİNCİ GÜNDE TRAFİK ARTTI

İstanbul'da eğitim-öğretim yılının ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında araç yoğunluğunun arttığı görüldü.

Trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine çıkarken bazı bölgelerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.
Okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk ikinci günde arttı.Okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk ikinci günde arttı.

İLK GÜN YÜZDE 51'E DÜŞÜRÜLDÜ

Okulların açıldığı ilk gün İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde çeşitli trafik tedbirleri uygulanmıştı.

İstanbul’da okul trafiği ikinci günde yüzde 58’e çıktı: Ana arterlerde sürücüler zorlandı-3

Alınan önlemlerle birlikte ilk gün trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesinde ölçülürken, ikinci gün bu oran yüzde 58'e yükseldi.

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