İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu ikinci günde de yükseldi. İstanbul Valiliğinin okulların açıldığı ilk gün aldığı trafik tedbirleri sayesinde yoğunluk yüzde 51 seviyesinde tutulurken, ikinci gün sabah saatlerinden itibaren ana arterler ve bağlantı yollarında araç sayısının artmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Okulların ikinci günü trafik yükselişte!