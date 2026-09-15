İstanbul genelinde ilk etapta 4 gruba ayrılan toplam 1.071 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanırken, projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvurular 14 Eylül itibarıyla başladı.

Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek. Bu sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.

Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış ise 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut, kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek. Resmî tarifeye göre 2+1 konutların aylık tahsis bedeli 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak.

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları havadan görüntülendi.

BAKLALI'DAKİ KONUTLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Görüntülerde blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü dikkat çekti.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Kiralık sosyal konut projesine başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahibinin İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkının aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması şartı bulunuyor.

Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında yer alıyor.

Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.