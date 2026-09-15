İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı! Dairelerin benzerleri 25 bin ila 40 bin TL arasında değişiyor
İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül itibarıyla başladı; ilk etapta 4 gruba ayrılan toplam 1.071 konut kura ile vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilecek, kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise ekim ayında yapılması planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut uygulamasında başvurular 14 Eylül itibarıyla başladı.
İstanbul genelinde ilk etapta 4 gruba ayrılan toplam 1.071 konut kura yöntemiyle vatandaşlara tahsis edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanırken, projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.
ARNAVUTKÖY'DE 90 KONUT KİRAYA VERİLECEK
Projede İstanbul'daki ilçeler 4 gruba ayrılırken Arnavutköy tek başına 4. grupta yer aldı.
Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde 90 konut, kiralık sosyal konut olarak tahsis edilecek. Resmî tarifeye göre 2+1 konutların aylık tahsis bedeli 12 bin ile 17 bin TL, 3+1 konutların ise 15 bin ile 18 bin TL arasında olacak.
Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedellerinde artış yapılmayacak. İlk artış ise 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak gerçekleştirilecek.
Hak sahipleri konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek. Bu sürenin sonunda uzatma yapılmayacak.
BAKLALI'DAKİ KONUTLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'nda kiralık sosyal konut olarak tahsis edilmesi planlanan dairelerin bulunduğu proje, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
Görüntülerde blokların büyük bölümünün tamamlandığı görülürken, çevrede altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü dikkat çekti.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Kiralık sosyal konut projesine başvuracak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahibinin İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkının aylık net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması şartı bulunuyor.
Başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması da şartlar arasında yer alıyor.
Genel kural olarak evlilik şartı aranırken 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.
"BAKLALI'DA YAKLAŞIK 3 BİN 750 BAĞIMSIZ BÖLÜM MEVCUT"
Bölgedeki gayrimenkul piyasasını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, Baklalı'daki proje ve başvuru sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndayız. Burada yaklaşık 3 bin 750 bağımsız bölüm mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal kiralık konut projesi kapsamında 90 adet dairenin kiraya verilmesi bekleniyor. Başvurular bugün itibarıyla başladı. 14 Eylül-25 Eylül arasında yapılacak başvurular. Projenin yüzde 90'a yakın kısmı tamamlanmış durumda şu anda. Altyapı çalışmaları ve yol çalışmaları devam etmekte. Proje kendi bünyesinde sosyal yaşam alanları barındırmakta. Yeşil alanları, camiler, okul gibi sosyal alanlar mevcut"
"BÖLGEDE BU TİP DAİRELER 25 BİN İLE 40 BİN TL ARASINDA"
TOKİ tarafından belirlenen tahsis bedellerini bölgedeki piyasa fiyatlarıyla karşılaştıran Demir, sosyal konut projesinin kira piyasasına etkisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bölgede bu tip daireler şu anda 25 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. Tabii bu projelerin devam etmesi durumunda piyasayı etkileyeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum şu anlık. Bu dairelerin bu fiyatlara kiraya verilmesi çevredeki dairelerin de fiyatlarını etkileyecektir. Özellikle ileriki dönemlerde diğer etaplarda da bu projenin devam etmesi durumunda kiralar daha da azalacaktır"
İLK TESLİMLER EKİM AYINDA
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.
İstanbul'da ilk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun teslim sürecinin ekim ayında başlaması planlanıyor.
TOKİ'nin uygulamayla dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırması ve kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.