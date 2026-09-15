Saygılı, projenin 2020 yılında başlamasının planlandığını ancak dönemin yerel yönetimleri ve devamındaki yerel yönetim tarafından projeye yönelik açılan davalar nedeniyle sürecin uzun süre engellendiğini belirtti.

CHP'li belediyelerin açtığı davalar nedeniyle uzun süredir bekleyen Karabağlar TOKİ Projesi'nde çalışmalar hız kazandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Uzundere Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saygılı, "Şu an alanda 333 işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bugün itibarıyla projemde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

Karabağlar TOKİ Projesi'nin 786 konut, 10 dükkân, 1 cami ve 67 bin 626 metrekarelik yeşil alanı kapsadığını belirten Saygılı, sahadaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

2027 YAZINDA TAMAMLANACAK

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı

Projenin davalar nedeniyle geciktiğini belirten Saygılı, buna rağmen çalışmaların hızlandırıldığını ve konutların 2027 yazının başlangıcında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Saygılı, "Biz AK Parti olarak hemşehrilerimize ne söz verdiysek, o sözün arkasında duruyoruz. Engellemeler nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen süreci hızlandırıyor, çalışıyor ve eserimizi ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyaset anlayışlarının bahane üretmek değil, hizmet ve eser üretmek olduğunu belirtti.