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Karabağlar TOKİ projesinde çalışmalar hızlandı! 786 konut, 10 dükkân ve 1 cami inşa ediliyor

Karabağlar TOKİ Projesi’nde çalışmalar hız kazandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 786 konut, 10 dükkân ve 1 camiyi kapsayan projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 15’e ulaştığını açıkladı.

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Karabağlar TOKİ projesinde çalışmalar hızlandı! 786 konut, 10 dükkân ve 1 cami inşa ediliyor

CHP'li belediyelerin açtığı davalar nedeniyle uzun süredir bekleyen Karabağlar TOKİ Projesi'nde çalışmalar hız kazandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Uzundere Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saygılı, projenin 2020 yılında başlamasının planlandığını ancak dönemin yerel yönetimleri ve devamındaki yerel yönetim tarafından projeye yönelik açılan davalar nedeniyle sürecin uzun süre engellendiğini belirtti.

Ruhsat başvurusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapıldığını aktaran Saygılı, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının Ekim 2025'te başladığını söyledi.

786 KONUT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

CHP'li Karabağlar Belediyesi, ilçedeki TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olmuştu - 2023 (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)CHP'li Karabağlar Belediyesi, ilçedeki TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olmuştu - 2023 (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Karabağlar TOKİ Projesi'nin 786 konut, 10 dükkân, 1 cami ve 67 bin 626 metrekarelik yeşil alanı kapsadığını belirten Saygılı, sahadaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Saygılı, "Şu an alanda 333 işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bugün itibarıyla projemde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

2027 YAZINDA TAMAMLANACAK

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal SaygılıAk Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı

Projenin davalar nedeniyle geciktiğini belirten Saygılı, buna rağmen çalışmaların hızlandırıldığını ve konutların 2027 yazının başlangıcında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Saygılı, "Biz AK Parti olarak hemşehrilerimize ne söz verdiysek, o sözün arkasında duruyoruz. Engellemeler nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen süreci hızlandırıyor, çalışıyor ve eserimizi ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyaset anlayışlarının bahane üretmek değil, hizmet ve eser üretmek olduğunu belirtti.

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