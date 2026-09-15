İstanbul merkezli terör operasyonu! 12 ilde 42 adrese eş zamanlı baskın: 39 şüpheli gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerle 52 şüpheli tespit edildi. İstanbul başta olmak üzere 12 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 39 kişi gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmalarda 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yurt dışında, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.
52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında MLKP içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı.
12 İLDE 42 ADRESE OPERASYON
Operasyon kapsamında İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra 1 tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmayla ilgili gelişmelerin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.