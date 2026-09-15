Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından dosyada yeni iddialar ve ses kayıtları gündeme gelirken, ilk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması bekleniyor. Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydının içeriğini anlattı. Eminoğlu'nun aktardığına göre kayıtta Tuğyan, annesine "gel gel şimdi seni atacağım" derken, Güllü'nün "sebep ne?" , Tuğyan'ın ise "sebep çok" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada, olay gecesi giyildiği öne sürülen kanlı pijamanın da soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldığı belirtildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Dosyayla ilgili bir diğer çarpıcı iddia ise olay gecesi Tuğyan'ın üzerinde bulunan kanlı pijamanın Kervan Eminoğlu'nun evinde saklandığı yönünde oldu.

"SES KAYITLARININ ORİJİNALİNİ SAVCILIKTA DİNLEDİM"

Güllü'nün ölümünden önce yaşanan anlara ilişkin görüntü ve ses kayıtlarıyla ilgili daha önce çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu videoda oynama yapıldığı ve bazı bölümlerin kesildiği ileri sürülürken, Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, görüntülerin ve ses kaydının orijinal hâlini savcılıkta dinlediğini öne sürdü.

Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının analiz amacıyla dinletildiğini belirterek kayıtta geçtiğini söylediği konuşmaları şöyle aktardı:

"Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki 'gel gel şimdi seni atacağım'. Güllü de diyor 'sebep ne?' diyor Tuğyan ise 'sebep çok' diyor."

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik yaptığı döneme ait görüntüler de dosyada gündeme geldi.



"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"

Kervan Eminoğlu'nun anlattığı ses kaydı, Güllü'nün ölümünden önce anne ile kızı arasında yaşananlara ilişkin soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Eminoğlu'nun iddiasına göre kayıtta Tuğyan'ın Güllü'ye yönelik sözleri yer alıyor.

"Gel seni camdan atacağım" dedi!