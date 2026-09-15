Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler gündem olmuştu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Mehmet Fatih Tançalan "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında birkaç gün sonra Çağla Öz Tançalan hakkında da işlem başlatıldı. Öz, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Çağla Öz’ün kaçış anı kamerada