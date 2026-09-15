Çağla Öz’ün polisten kaçtığı anlar ortaya çıktı: Maslak’tan Fatih’e kaçış kamerada
Van’da düzenlenen düğünün ardından haklarında soruşturma başlatılan “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Çağla Öz’ün polisten kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Düğünden 2 gün sonra sabah saatlerinde Maslak’taki evinin asansöründe görüntülenen Öz’ün, önce arkadaşının evine ardından Fatih’teki başka bir adrese geçtiği anlar kameralara yansıdı.
Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler gündem olmuştu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Mehmet Fatih Tançalan "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturma kapsamında birkaç gün sonra Çağla Öz Tançalan hakkında da işlem başlatıldı. Öz, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Çağla Öz’ün kaçış anı kamerada
ATV Haber, Çağla Öz Tançalan'ın polisten kaçtığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerin, düğünden 2 gün sonrasına ait olduğu öğrenildi.
Saat 04.00 sıralarında Maslak'ta yaşadığı evin asansöründe görüntülenen Çağla Öz'ün telaşlı hali dikkat çekti. Hedef şaşırtmak isteyen Öz, önce aynı sitede bulunan arkadaşının evine gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra aracına binerek siteden ayrıldı.
Adres değiştirerek polisten kaçmaya çalıştığı belirtilen Çağla Öz, Maslak'ın ardından Fatih'teki başka bir adrese geçti. Öz, ekipler tarafından o gün Fatih'te gözaltına alındı.