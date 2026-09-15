AK Parti, İsrail ve Yunanistan'ı Ege ve Doğu Akdeniz konusunda uyardı "EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ... KİMSE TÜRKİYE'YE MESAJ VEREMEZ" Bu kadar türbülans içinde Ege ve Doğu Akdeniz'de birtakım provokasyon ortaya çıkmıştır. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Provokatif görüntülerle verilecek hiçbir mesaj yoktur, bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Bunları çözecek diplomatik kapasite vardır. Kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu herkes için şanstır. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz. Silah ambargosu kararı adada krizi tırmandırmaması için, buradaki müzakerenin başka yerlere kaymaması için koruyucu önlem ifade ediyordu. ABD'nin silah ambargosu kararı doğru bir karar olmamıştır. KKTC'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davası ilkelerindeki kararlı duruşumuz bundan sonra daha da pekişerek devam edecek. Türkiye KKTC'nin meşru hakkı için mücadele verecek.

AK Parti yapay zekanın küresel çaptaki tehlikelerine dikkat çekti



YAPAY ZEKA TEHDİDİ



Yapay zeka konusundaki tartışma var, liderlerin açıklamaları oldu. Biyolojik silahtan pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit ettiğine yönelik uyarılar var. Batı'daki siyasilerden yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Yapay zekanın Gazze'deki katliamda kullanıldığına dair pek çok iddialar ortaya çıkmıştı. İnsanın kontrolünden çıkmaya dönük açıklamalar çok yoğun şekilde geliyor. Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. İstihbarattan güvenliğe, toplumsal dönüşümlere kadar sonuçlar doğuracaktır. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Venedik Film Festivali'nde nasıl insanlık suçu işlendiğini, nasıl bir soykırım suçları işlendiği net biçimde görülüyor. Belki de bu soykırımın bu tehditle birleştiği en önemli noktalardan biridir. Sadece bu filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamayı tartışıyorlar.