Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde 3'ü makinist toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı ek bilirkişi raporunun celse arasında dosyaya ulaştığını bildirerek sanık avukatlarına söz verdi.

BİLİRKİŞİ TALEBİ

Sanık avukatları itirazlarını daha önce yazılı olarak yaptıklarını, senelerdir doğru bilirkişi raporu alınamadığını belirterek tekrar ek bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Alınan bilirkişi raporlarının eksik ile yanlış olduğunu, alanda uzman olmayan kişilerce yazıldığını savunan sanık Erol Tuna Aşkın, "Mahkemece görevlendirilen bilirkişiler demiryolu işletmeciliğini bilmemektedir. Sayın mahkemenize sunmak üzere TCDD trafik işletmeciliği konusunda doğru bilginin edinilebilmesi için kurumda uzun yıllar görev yapmış, emekli olmuş 3 eski demiryolcudan uzman görüşü aldım. Değerlendirilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar önceki beyanlarını tekrar ederek alınan ek bilirkişi raporunun yeterli olmadığını, yeni rapor alınması gerektiğini dile getirdi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında dosyaya giren ek bilirkişi raporu ele alındı.

YENİ RAPOR TALEBİNE RET

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti avukatların ek bilirkişi raporu talebini reddederek dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 3 Aralık tarihine ertelendi.