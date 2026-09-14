CANLI YAYIN
Geri
Türkiye'nin Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderiliyor: Bakan Kacır tarihi açıkladı

Türkiye'nin Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderiliyor: Bakan Kacır tarihi açıkladı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'nin tarihi uzay misyonunda heyecanlandıran gelişme yaşandı ve Türkiye'nin ilk Ay görevi resmen başlıyor. Türkiye Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen ve yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan Ay uzay aracımızın 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatılacağı açıklandı. Yüksek teknolojiye sahip milli uzay aracı, Türkiye'nin derin uzaydaki ilk temasını gerçekleştirecek.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Tutuklu "Vanlı Karahaydar" lakaplı Tançalan'ın döviz balyalarıyla görüntüleri çıktı
Tutuklu "Vanlı Karahaydar" lakaplı Tançalan'ın döviz balyalarıyla görüntüleri çıktı
CHP 38. Olağan Kurultay kararı için temyizden feragat etti: Sürecin uzamaması hedefleniyor
CHP 38. Olağan Kurultay kararı için temyizden feragat etti: Sürecin uzamaması hedefleniyor
4 yıldır haber alınamayan Derin Yaman bulundu: Müge Anlı'ya gelen ihbarlar sonuç verdi
4 yıldır haber alınamayan Derin Yaman bulundu: Müge Anlı'ya gelen ihbarlar sonuç verdi
Bilal Erdoğan Diyarbakır'da okulları ziyaret etti: Halı saha, okul radyosu ve tablet desteği
Bilal Erdoğan Diyarbakır'da okulları ziyaret etti: Halı saha, okul radyosu ve tablet desteği

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle