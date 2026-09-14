Adana'da birlikte yaşadığı kadını sopayla darp etti: Görüntülerin ardından gözaltına alındı

Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye geldi

Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde çocuklarla bir araya geldi