Türkiye'nin Ay aracı 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderiliyor: Bakan Kacır tarihi açıkladı
Türkiye'nin tarihi uzay misyonunda heyecanlandıran gelişme yaşandı ve Türkiye'nin ilk Ay görevi resmen başlıyor. Türkiye Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen ve yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan Ay uzay aracımızın 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatılacağı açıklandı. Yüksek teknolojiye sahip milli uzay aracı, Türkiye'nin derin uzaydaki ilk temasını gerçekleştirecek.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel