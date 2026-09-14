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Türkiye'den Atina yönetimine tepki: "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz"

Türkiye, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'den Atina yönetimine tepki: "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddetti.

Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"YUNAN YETKİLİLERİ CİDDİYETE VE AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Türkiye'den Atina yönetimine tepki: "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz"-2 Türkiye'den Atina yönetimine tepki: "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz"-3 Türkiye'den Atina yönetimine tepki: "Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz"-4

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